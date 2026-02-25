Yolanda Díaz anuncia que no será candidata: "La política es dura, especialmente para las mujeres"

Yolanda Díaz ha publicado un extenso comunicado en una red social para anunciar que "no seré candidata a las próximas elecciones generales de 2027", una decisión que dice que es "muy meditada" y que ya ha comunicado "a mis seres queridos, al conjunto de mi espacio político y al presidente del Gobierno".

La de Sumar dice que seguirá "trabajando en el Gobierno" y advierte que "la política es dura, especialmente para las mujeres", pero que no se arrepiente de haber dado el paso de ser candidata en 2023, aunque asegura siempre tuvo "muchas reticencias ante la idea de ser candidata", unas reticencias que supo disimular maravillosamente bien durante la campaña de más de un año que precedió a la fundación de Sumar.

Díaz asegura en su comunicado que está "orgullosa de todo lo que hemos conseguido de forma colectiva" y que ha trabajado "siempre para mejorar la vida de la gente" y que ahora va a "seguir haciéndolo", pero ya no como candidata.

En un mensaje en el habitual tono cursi y sentimentaloide de la vicepresidenta, resume lo que considera sus grandes logros empezando por la subida del SMI y pasando por una larga ristra de éxitos reales o ficticios, como "la recuperación de la capacidad adquisitiva de los trabajadores" que "ha impulsado la economía".

Unos supuestos logros que se han alcanzado "con humildad, con trabajo y con un enorme esfuerzo", consiguiendo "lo que nos decían que era imposible conseguir". En un momento dado y elevando todavía más su tono forzadamente sentimental asegura que "cada vez que ha sentido esa fuerza desfallecer, cada momento de duda, cada conflicto, ha sido la brújula de los trabajadores y las trabajadoras la que me ha indicado el camino".

