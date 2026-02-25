Yolanda Díaz anuncia que no será candidata: "La política es dura, especialmente para las mujeres"

Yolanda Díaz ha publicado un extenso comunicado en una red social para anunciar que "no seré candidata a las próximas elecciones generales de 2027", una decisión que dice que es "muy meditada" y que ya ha comunicado "a mis seres queridos, al conjunto de mi espacio político y al presidente del Gobierno".

La de Sumar dice que seguirá "trabajando en el Gobierno" y advierte que "la política es dura, especialmente para las mujeres", pero que no se arrepiente de haber dado el paso de ser candidata en 2023, aunque asegura siempre tuvo "muchas reticencias ante la idea de ser candidata", unas reticencias que supo disimular maravillosamente bien durante la campaña de más de un año que precedió a la fundación de Sumar.

Díaz asegura en su comunicado que está "orgullosa de todo lo que hemos conseguido de forma colectiva" y que ha trabajado "siempre para mejorar la vida de la gente" y que ahora va a "seguir haciéndolo", pero ya no como candidata.

En un mensaje en el habitual tono cursi y sentimentaloide de la vicepresidenta, resume lo que considera sus grandes logros empezando por la subida del SMI y pasando por una larga ristra de éxitos reales o ficticios, como "la recuperación de la capacidad adquisitiva de los trabajadores" que "ha impulsado la economía".

Unos supuestos logros que se han alcanzado "con humildad, con trabajo y con un enorme esfuerzo", consiguiendo "lo que nos decían que era imposible conseguir". En un momento dado y elevando todavía más su tono forzadamente sentimental asegura que "cada vez que ha sentido esa fuerza desfallecer, cada momento de duda, cada conflicto, ha sido la brújula de los trabajadores y las trabajadoras la que me ha indicado el camino".

Un adiós que no sorprende a nadie

Se da la circunstancia de que en la sesión de control al Gobierno de este miércoles el popular Miguel Tellado le ha dicho a la vicepresidenta que los aplausos de la izquierda le habían "sonado a despedida" y, de hecho, el adiós de Yolanda Díaz se daba por hecho desde hace semanas.

En primer lugar por el propio desgaste de Díaz, que ha llevado a Sumar a un pronóstico electoral poco menos que lamentable: las encuestas le dan a la coalición un resultado ligeramente superior a la mitad de lo que obtuvo en 2023 y ni siquiera la caída del PSOE le ha insuflado algo de vida demoscópica.

Su dramático momento desde el punto de vista electoral, además, no sólo pasa por la bajada en las encuestas sino también por las catástrofes en diversas elecciones celebradas desde 2023: las europeas fueron un fracaso sin paliativos, quedándose por debajo del 5% y con apenas 10.000 votos más que Alvise Pérez y, por lo que respecta a los comicios regionales, Sumar se quedó fuera del parlamento gallego, no ha logrado presentarse en Extremadura y sólo ha obtenido un escaño en las Aragonesas de este mismo mes de febrero.

Además, Yolanda Díaz tampoco ha logrado gestionar eficazmente lo que ella misma denomina "mi espacio político": al adiós de Podemos al inicio de la legislatura se han unido diversas polémicas y deserciones de diputados de grupos como Compromís o la Chunta Aragonesista.

De hecho, la mejor prueba de su fracaso es que menos de tres años después de las elecciones sea necesario un proceso de refundación de la coalición, algo que ya han puesto encima de la mesa Gabriel Rufián por un lado y los socios del primitivo Sumar por otro, en sendos actos en los que, sobre todo en el segundo, la ausencia de Díaz fue muy comentada.

Pese a todo, la vicepresidenta muestra un poco justificado optimismo y ve, precisamente en el acto celebrado el pasado 21 de este mes de febrero, como "la confirmación de que el espacio que Sumar puso en pie sigue con fuerza, vocación de mayorías y voluntad de acuerdo y avance social" y ve el momento político actual como el de "ampliar la democracia" y de "llenarla de sentido y esperanza".