Así se han disparado los delitos más graves con la "camarilla" del DAO y Marlaska: violaciones +286% y asesinatos +22%

Mientras las denuncias contra el ya ex DAO González y su "camarilla" de comisarios de la Policía Nacional siguen recopilando denuncias y querellas por violación o acoso, los datos oficiales del propio Ministerio del Interior no dejan de mostrar la fotografía de un abandono de la población por parte del Gobierno. Igual que con los trenes, igual que con las presas, igual que con las carreteras…

Y es que algunos de los delitos más graves se han disparado mientras campaba a sus anchas la denominada por los propios policías como "camarilla" del DAO, bajo el amparo del ministro Fernando Grande-Marlaska. Así, las violaciones han crecido un 286,7% desde el año de la llegada al poder de Pedro Sánchez y los asesinatos y homicidios dolosos lo han hecho en un 22%.

Subida generalizada de delitos

Los datos proceden de los propios informes oficiales del Ministerio del Interior. Y son escalofriantes. Sánchez llegó al poder fruto de una moción de censura en mayo-junio de 2018. Por lo tanto, para ver la etapa de influencia de Sánchez hay que tomar como base el último ejercicio de mandato pleno del PP: 2017. Pues bien, desde ese año y hasta el cierre de 2025 la estadística policial oficial señala lo siguiente:

Que los homicidios dolosos y asesinatos consumados han crecido un 22,5%; que los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa se han disparado un 76,8%; los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria, un 74,1%; los secuestros un 65,2%. Los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, un 85,2%; los de agresión sexual con penetración un brutal 286,7%; el resto de delitos contra la libertad e indemnidad sexual, un 58,1%; los de tráfico de drogas, un 75,4%; y los robos con violencia, un 0,5%. Todos en subida. Todos los más graves.

Y todo ello mientras no dejan de saltar denuncias contra la cúpula de la Policía Nacional y el máximo responsable, el ministro Grande-Marlaska, sigue afirmando que no se enteraba de nada – motivo más que suficiente para destituirlo, si fuese verdad–.

Aumento de denuncias

Jorge Piedrafita, abogado de una de las víctimas del ex DAO, ha denunciado ya hasta la existencia de una estructura de poder dentro de la cúpula policial que habría actuado con impunidad y con un modus operandi repetido en varios casos.

Piedrafita ha confirmado que actualmente hay cuatro denuncias vinculadas a mandos policiales. Dos de ellas afectan directamente al ex DAO González. "Estamos hablando de cuatro comisarios que tenemos identificados hasta ahora", ha explicado.

Y ha recordado que ya son dos las denuncias que apuntan directamente a agresiones sexuales. Pero, además, ha detallado que las otras denuncias siguen un patrón similar: abuso de autoridad por parte de mandos que, según ha señalado, "creyéndose con un poder ilimitado o intocable, abusan de su autoridad para satisfacer deseos personales".

Uno de los episodios más graves se centra en una finca utilizada por lo que en el pueblo denominaban "los poderosos". La víctima en este caso no es policía, sino una mujer que vivía junto a la propiedad. "Era una mirada molesta para los poderosos y le dijeron que se tenía que ir", ha explicado Piedrafita. Y ante su negativa, comenzaron las presiones: vigilancia, control e intimidación, presuntamente utilizando medios públicos, para destrozarle la vida y el puesto de trabajo.