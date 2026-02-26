El Gobierno deja en manos de Juan Carlos I su regreso y sus socios sostienen que "los delincuentes, mejor fuera".

La desclasificación de los documentos del 23F ha dado pie a los partidos políticos a abrir un nuevo debate sobre el Rey emérito, Juan Carlos I, después de que los 153 documentos demostraran que fue el monarca quien, contactando con los altos mandos militares, logró que Antonio Tejero no contara con apoyos. Ante esta evidencia, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido el regreso a España del Rey emérito. "Debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado. Creo que sería deseable que el Rey Emérito regresara a España", ha escrito en redes sociales.

La reacción del Gobierno no se ha hecho esperar. "La decisión del Rey emérito de si regresa o no a España depende exclusivamente de él. El Gobierno nunca le ha impedido ni le ha denegado la entrada a España. De hecho, viene a España cuando así lo decide. Creo que es una decisión que le compete a él y, en su caso, a la Casa Real, pero en ningún caso le compete al Gobierno ni mucho menos al jefe de la oposición", ha afirmado el ministro de Presidencia, Félix Bolaños afeando la petición de Feijóo.

Quienes no han mostrado apoyo a esta posibilidad son los socios del Gobierno. "Los delincuentes, mejor fuera que dentro", ha declarado este jueves en los pasillos del Congreso el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. Rufián también ha valorado la publicación de los documentos sobre el fallido golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, calificando la medida como un simple "salseo que todo el mundo podía sospechar". Ha subrayado que, desde su perspectiva, la iniciativa no ha aportado novedades: "Pues para este viaje no hacían falta tantas alforjas".

También la diputada de Bildu, Mertxe Aizpurua, que este miércoles en sesión de control preguntó al presidente Sánchez si tenía intención de desclasificar los documentos que tratan sobre la "guerra sucia contra el pueblo vasco", en referencia a los GAL, ha dicho que "el Rey tendría que venir a comparecer a un juzgado", añadiendo que "lo que falta es el previo, lo que pasó en esas horas previas y de eso debe haber bastante documentación que no ha sido desclasificada, que no está".