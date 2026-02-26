El PSOE asume el desgaste de Yolanda Díaz y afea la falta de rumbo en el bloque a su izquierda

Con la llegada de Sumar 2.0, Yolanda Díaz atraviesa uno de los momentos políticos más delicados de su trayectoria. El tándem que se formó el pasado verano de 2023 con la constitución del actual gobierno de coalición progresista en España, bajo la promesa de ser la alternativa frente a la derecha, se ha ido debilitando tras dos años y medio de ejercicio parlamentario.

En pleno ciclo electoral y sin un arraigo territorial consolidado, Sumar se encuentra en sus cifras más bajas desde su nacimiento. En su corta existencia, la formación ha sufrido reveses electorales significativos en Galicia, País Vasco y, más recientemente, en Aragón; ha afrontado escándalos internos, como el caso de acoso sexual que involucró a su entonces portavoz en el Congreso, Íñigo Errejón; y ha lidiado con tensiones internas, desde la salida temprana de Podemos tras concurrir juntos a las urnas, hasta los desencuentros con Compromís, que criticaba a Sumar por su aparente sumisión en determinados asuntos frente al socio mayoritario del Gobierno.

A pocos días de que el espacio active refundación, la asistencia de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, sigue siendo una incógnita. Este interrogante alimenta las dudas sobre un liderazgo ya desgastado, en un momento de creciente presión interna, al constatar que Díaz no logra aglutinar a toda la izquierda y, al mismo tiempo, no existe por ahora una figura capaz de relevarla.

En el entorno más próximo al presidente del Gobierno reconocen el desgaste de la vicepresidenta y admiten que entre los partidos que hoy conforman Sumar comienza a imponerse la idea de que Díaz debería dar un paso al lado para abrir una nueva etapa. No obstante, sostienen que la vicepresidenta mantiene su intención de presentarse como candidata de cara a las próximas elecciones generales.

La afinidad de la parte socialista con Yolanda Díaz se ha ido erosionando, hasta el punto de que fuentes socialistas marcan distancias y cargan sobre la vicepresidenta por su incapacidad de llegar a acuerdos. "Hay que hacer lo que ella quiera", señalan, advirtiendo además que un eventual ingreso de Díaz en el PSOE, como se ha especulado en varias ocasiones, provocaría "una gran confrontación" interna en Ferraz.

En Moncloa valoran positivamente que los partidos a su izquierda se estén moviendo y tratando de redefinir el espacio político, pero critican que, hasta ahora, sus pasos han sido "poco orientativos". Según estas mismas fuentes, es imprescindible que logren consolidarse y presentarse unidos para ofrecer una alternativa sólida; sin embargo, por el momento, "no han articulado nada donde estén todos", en referencia a Podemos, que ya ha descartado sumarse a la coalición. Desde el Gobierno advierten que la inestabilidad en la izquierda no les beneficia y esperan que este nuevo proyecto pueda movilizar al electorado.