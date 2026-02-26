Feijóo pide el regreso del Rey Juan Carlos I tras conocer los papeles del 23F

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido el regreso a España del Rey emérito, Juan Carlos I, después de el Gobierno de Pedro Sánchez haya desclasificado parcialmente los documentos del 23F. "Debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado. Creo que sería deseable que el Rey Emérito regresara a España", escribe en su red social.

La desclasificación de los documentos del 23F debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado. Creo que sería deseable que el Rey Emérito regresara a España. Él mismo ha reconocido errores innegables en su trayectoria, pero quien contribuyó a sostener nuestra… — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) February 26, 2026

Según los papeles que han salido a la luz, quedaría resuelta la incógnita sobre el papel del Rey, al que se apuntó como posible cabeza del golpe de Estado, aunque no quedó probado. Los documentos le exonerarían de esta actuación, tras las especulaciones sobre su posible implicación.