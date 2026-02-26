Pedro Sánchez: "No padezco ninguna enfermedad cardiovascular"

Tres días después y a través de un tuit, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha intentado desmentir la información exclusiva de Libertad Digital sobre su estado de salud: "No padezco ninguna enfermedad cardiovascular". El lunes Libertad Digital informaba de que el presidente del Gobierno está siendo tratado en secreto de una dolencia cardiovascular desde hace meses en el Hospital Ramón y Cajal.

La ultraderecha y la derecha ultra llevan anunciando el fin de este Gobierno desde el primer día. Ahora, además, difundiendo bulos sobre mi salud. La máquina del fango funciona siempre igual: lanzan el bulo desde un pseudomedio, sus diputados lo amplifican y sus tertulianos… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 26, 2026

En La Moncloa han enmarcado esta noticia en el terreno de la "desinformación", llegando el ministro de Transportes, Óscar Puente a insultar a este medio como "Libertad Vegetal", algo en lo que ha insistido Sánchez. "La ultraderecha y la derecha ultra llevan anunciando el fin de este Gobierno desde el primer día. Ahora, además, difundiendo bulos sobre mi salud", ha asegurado.

Tres días después de que Libertad Digital publicara que sufre una dolencia cardíaca, Pedro Sánchez ha arremetido contra lo que denomina "la máquina del fango". Una expresión que el Ejecutivo incorporó a su argumentario hace año y medio, tras la apertura de la investigación contra Begoña Gómez, episodio que desembocó en los cinco días de reflexión que se tomó el jefe del Ejecutivo.

"Lanzan el bulo desde un pseudomedio, sus diputados lo amplifican y sus tertulianos enfangan la conversación pública", asevera Sánchez, después de que la diputada del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, preguntara en la sesión de control al ministro Félix Bolaños si "¿el presidente del Gobierno un problema de salud?", instándole a "desclasificar" el historial médico del presidente. Bolaños replicó que "cuando uno piensa que Cayetana Álvarez de Toledo ha llegado al límite de la bajeza moral se da cuenta de que siempre hay un escalón más abajo".

"No padezco ninguna enfermedad cardiovascular, pero si fuese así, no habría ningún problema. Hay millones de personas que las padecen y llevan una vida normal gracias a los servicios públicos que ustedes desmantelan", ha asegurado el presidente del Gobierno, de cuya salud depende la estabilidad institucional del país.

Sánchez ha concluido su mensaje insistiendo en que "si su única forma de hacer oposición es la mentira, es que lo estamos haciendo realmente bien. Queda Gobierno para rato", reafirmándose así en su intención de ser el próximo candidato socialista en las elecciones generales previstas para el verano de 2027.