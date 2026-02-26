Todas las veces que Sánchez desmintió informaciones que resultaron ser verdad

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha negado padecer una dolencia cardiovascular tras la publicación de una información por parte de Libertad Digital que apuntaba a que estaría siendo tratado desde hace meses. El jefe del Ejecutivo ha calificado la noticia de "bulo" y la ha enmarcado en la llamada "máquina del fango".

Sin embargo, más allá de la exclusiva publicada por este medio, el desmentido ha recordado todos los escándalos que cercan al Gobierno en los que Sánchez negó rotundamente determinadas informaciones que, con el paso del tiempo, terminaron confirmándose total o parcialmente.

Todas las veces que Sánchez desmintió informaciones

El periodista Carlos Cuesta ha cuestionado en La noche de Cuesta que la palabra del presidente deba darse por válida de forma automática: "Para ti, si el presidente del Gobierno desmiente algo, automáticamente hay que darle la razón al presidente del Gobierno y hay que quitar a los medios de comunicación", ha señalado en referencia a las palabras de Javier Ruiz, quien ha tachado la información de "bulo coronario".

En este sentido, Cuesta ha enumerado varios asuntos que, según ha recordado, también fueron desmentidos en su momento por el jefe del Ejecutivo: "Deduzco que no existe caso Koldo, que no existe caso Santos Cerdán, que no existe caso Ábalos, que no existe caso Begoña Gómez, que no existe caso David Sánchez, porque todos, todos fueron desmentidos por Pedro Sánchez. Todos". A su juicio, ahí radica "la diferencia entre periodismo y propaganda".

Los bulos de RTVE

Sobre casos concretos de desinformación mediática, Cuesta ha recordado los de RTVE: "Javier Ruiz, es esa persona que, por ejemplo, con el asunto de las mamografías en Andalucía, cogió a una persona con una bata y la trató como que era un médico, la presentó como médico. ¿Y saben lo que era? Una persona del servicio administrativo que, previamente, lo que había estado era en el servicio de comidas, y la presentó para hablar de mamografías. Eso sí es un bulo, Javier Ruiz, para que aprendas a distinguirlo".

Asimismo, Cuesta ha señalado otro caso de bulo difundido por la cadena pública: "Divulgar a través de RTVE una noticia absolutamente falsa, tras una previa manipulación, como aquella historia de que la UCO iba a poner una bomba al coche del presidente del Gobierno. Resultó que solo habían hecho un corta y pega, cortando el chat para que apareciera lo que querían. ¿Lo hizo RTVE? No lo sé. Lo que sí es seguro es que lo distribuyeron. ¿Eso es un bulo? Claro que lo es. Además, el comité de informativos de RTVE lo ha certificado y ha concluido que se han convertido en una auténtica máquina de lanzamiento de bulos".

Por su parte, la periodista Teresa Gómez ha recordado más casos de difusión de bulos por parte de la cadena pública: "Difundieron la noticia de El Plural. Tenemos que recordar que la directora de ese medio es precisamente una de las personas que forman parte del Consejo de Administración de Televisión Española, una de las personas destinadas a cazar bulos. Los debe cazar porque lo crea. Primero lo creó y luego lo caza".

La periodista ha subrayado además "el bulo de los dos DNI del juez Peinado", así como "la afirmación de que era normal que Santos Cerdán cobrara comisiones de Servinabar por ser socio. Eso va más allá del bulo".

Los contratos amañados de Santos Cerdán

Cuesta también ha destacado otros ejemplos de desinformación por parte del Ejecutivo: "Por ejemplo, decir que no iba a haber apagones en España… pues sí los hubo. Fue un apagón que afectó a todo el país, y aun así ellos decían que no habría ningún apagón".

Sobre los contratos de políticos socialistas, el periodista ha señalado todas las veces que el propio Pedro Sánchez defendió los tejemanejes de su Gobierno: "Se decía que los contratos de Santos Cerdán no tenían validez, dentro de la sociedad estrella de la trama, porque eran privados. Pero el código civil lo desmiente: aunque sea un contrato privado, sí tiene validez. Y ese contrato acreditaba que Santos Cerdán posee nada menos que el 45 % de Servinabar, la empresa clave en la presunta trama de contratos amañados. Pero, claro, como es del PSOE, ¿cómo contarlo? Esta es la diferencia entre periodismo y propaganda".