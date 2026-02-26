Vox baraja sustituir en Murcia a José Ángel Antelo, cercano a Ortega Smith

Vox pretende sustituir como líder de Vox en Murcia a José Ángel Antelo, con el que la dirección nacional mantiene desde hace más de un año una relación tensa. La noticia avanzada por La Opinión de Murcia, y confirmada por Libertad Digital, adquiere especial relevancia porque tiene lugar en plena rebelión de Javier Ortega Smith contra Santiago Abascal, ya que Antelo es una persona muy cercana al todavía concejal de Madrid y diputado en el Congreso.

Ortega Smith fue el encargado de designarle para el puesto y siempre han mantenido una muy buena relación, tanto profesional como de amistad. La permanencia de Antelo en el Comité Ejecutivo Nacional, del que fue expulsado Ortega, genera suspicacias en la cúpula de Vox, donde "no se fían" de su líder en Murcia por la información que pueda proporcionar al que fuera también amigo y padrino de uno de los hijos de Abascal, según fuentes del partido.

La vicesecretaria de Acción de Vox, Montse Lluís, encargada de las relaciones con los territorios, trasladó esta semana a Antelo sus intenciones de sustituirle, según confirman desde el entorno del diputado regional. El movimiento buscaría desprenderse de las personas de confianza de Ortega Smith, como es el caso de Antelo, aunque las tensiones con él vienen produciéndose desde hace algo más de un año, cuando ya hubo un intento de apartarle del puesto.

Según confirman personas cercanas a Antelo, aunque votó a favor de echar a Ortega Smith del CEN, lo hizo "muy a su pesar", dada la presión interna existente en la dirección del partido para adoptar esta medida. Enfrentado desde hace tiempo a Luis Gestoso, hombre fuerte de Abascal en Murcia y miembro también del CEN, la continuidad de Antelo corre peligro desde hace tiempo.

Cuando Libertad Digital informó de que Ortega Smith tenía intenciones de disputarle la presidencia de Vox a Abascal, Antelo fue el primer en salir a mostrar su respaldo al que fuera secretario general del partido para desmentir una información que no había negado siquiera el propio implicado. Esto da cuenta de la buena sintonía existente desde hace años entre ambos, lo que podría haber acelerado los acontecimientos a pesar de producirse en plena precampaña de Castilla y León.