El gerente del CNIO presenta su dimisión tras las acusaciones de presunto acoso

El Patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ha anunciado este viernes que el gerente, José Manuel Bernabé, ha presentado su renuncia, tras las acusaciones de presunto acoso a la exsecretaria general, Laura Muñoz.

"Reunido el Patronato en su sesión extraordinaria del 27 de febrero de 2026, ha quedado informado de la renuncia del gerente del CNIO, así como de un escrito firmado por 27 jefes de grupos de investigación del centro relativo a la gestión del mismo", ha detallado en un comunicado.

Así, ha señalado que se celebrará una nueva reunión "a la mayor brevedad posible" para analizar la situación actual y el futuro del centro.

Una "campaña de desprestigio"

Ha sido esta misma mañana cuando sus compañeros del CNIO han convocado una concentración en las puertas del centro exhibiendo su "total respaldo" a José Manuel Bernabé.

Los firmantes han defendido "la labor desarrollada por José Manuel Bernabé durante los últimos meses" y subrayan su "esfuerzo por conseguir una gestión transparente en el CNIO". El comunicado sostiene que ha desempeñado un papel determinante como "principal actor a la hora de ayudar a las autoridades a esclarecer las presuntas actividades delictivas asociadas al anterior equipo de gerencia".

Los investigadores han ido más allá y apuntan directamente a la intencionalidad de las informaciones publicadas en los últimos días. Consideran que "las noticias aparecidas en los últimos días forman parte de una campaña de desprestigio orquestada y dirigida a minar la reputación del gerente".

No obstante, el respaldo no ha implicado silencio ante el fondo de las acusaciones. En el mismo texto, expresan su "repulsa ante cualquier situación de acoso que se pueda dar en el entorno laboral".

La controversia se produce en un contexto ya delicado para el organismo. El 26 de noviembre, la Fiscalía Anticorrupción confirmó la apertura de diligencias preprocesales por presuntas irregularidades en las cuentas del centro. Posteriormente, la UDEF acudió a la Fundación para recabar documentación en el marco de una investigación en curso.

"Basta ya del ruido mediático"

En este clima de tensión, la investigadora y doctora en química orgánica Ana Hernández, colaboradora de Libertad Digital, ha tomado la palabra ante varios trabajadores concentrados a las puertas del centro.

"Lo primero que quiero hacer es daros las gracias. Sé que es viernes. Aquí estamos algunos miembros del comité de empresa, la parte de CSIF y UGT. Es viernes y faltan muchos compañeros porque están teletrabajando, pero después de lo que está pasando y de lo que estamos viendo, yo creo que esto es lo que teníamos que hacer todos", ha afirmado.

Hernández ha insistido en que los científicos deben decir "basta ya": "Decir un 'basta ya'. Nosotros somos científicos, somos investigadores, y basta ya del ruido mediático que estamos teniendo por cosas ajenas".

La investigadora ha reconocido el desgaste personal que ha supuesto esta situación: "No podemos vivir con miedo, no podemos venir a trabajar. En mi caso, vengo a trabajar con miedo porque no sé qué me voy a encontrar, por ser miembro del comité de empresa y por ser la persona a la que se le ocurrió mirar las cuentas y decir que quería que el dinero público se dedique a la investigación, que es para lo que nos lo dan".

"Vamos a mostrar las firmas que hemos podido recoger todas estas personas en poco más de una hora, expresando nuestro apoyo, nuestro total respaldo a la labor que ha desarrollado en los últimos meses para impulsar una gestión transparente en este centro".

También ha defendido su papel en la colaboración con las autoridades: "Sabemos que fue un actor clave en la colaboración con las autoridades para esclarecer posibles irregularidades del anterior equipo de gerencia. Creemos que las informaciones publicadas en los últimos días forman parte de una campaña de desprestigio dirigida a minar su reputación y a frenar ese proceso".

Hernández ha añadido: "Rechazamos cualquier situación de acoso en el entorno laboral. Nosotros, como sindicatos, no podemos hacer otra cosa, y manifestamos nuestra profunda preocupación por el futuro del CNIO. Pedimos al Ministerio que garantice una gerencia independiente, que continúe el trabajo de aclarar posibles irregularidades".

Y ha concluido con un mensaje dirigido a la opinión pública: "Queremos trasladar a la ciudadanía que estamos profundamente afectados, pero también firmemente comprometidos con la investigación oncológica de nuestro país, como la que se hace en este centro. Por eso hoy los que estamos aquí reunidos decimos 'basta ya': basta de la cultura del miedo, basta de dar pasos atrás en la parte de transparencia".