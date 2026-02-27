Iván Espinosa de los Monteros, uno de los fundadores de Vox y exdiputado del partido, se ha pronunciado este viernes sobre los últimos movimientos y decisiones polémicas de la formación de Santiago Abascal como el arrinconamiento a Javier Ortega Smith y al líder de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, que casi con total seguridad van a derivar en sus salidas del partido más pronto que tarde.

El exdiputado de Vox ha estado en el programa de En boca de todos analizando las polémicas del partido: "Creo que lo que está pasando con Antelo no es nada personal con él, es fruto de una deriva de estrechamiento, paulatina reducción del partido hacia personas cada vez más enquistadas en un búnker y que no toleran ni quieren que haya liderazgos autonómicos, locales y gente que haga las cosas bien en el partido y creo que esto no es bueno para nuestro partido, que aspira a gobernar". "Vox merece gobernar en España pero con un funcionamiento interno democrático y con gente que pueda aportar", ha añadido.

Espinosa de los Monteros ha mostrado su carné del partido con el número 5 de socio fundador del partido que lidera Santiago Abascal para demostrar que sigue siendo afiliado: "En política cuesta mucho crear perfiles, que sean complementarios con el líder, que van con el líder… Y cuando se han creado perfiles como el de Antelo, que las encuestas le daban incluso la victoria… No ha tenido ninguna polémica, nada… Se le cesa por un proceso de empobrecimiento interno que empobrece mucho al partido".

Recado al Partido Popular y Vox

"Hay un grupo cada vez más pequeño y encerrado en un búnker… No son resultados suficientes para lo que se quiere que es gobernar. No se están cumpliendo las expectativas, el Partido Popular sigue triplicando a Vox… Debería ser un partido que debería estar liderando las encuestas porque el Partido Popular no está haciendo grandes cosas… Está limitando que la gente se quiera acercar a este partido… A Antelo le han dicho que dimita para protegerse, ¿De quién?", ha intentado explicar Espinosa de los Monteros antes de referirse de forma directa a la cúpula desconocida de Vox: "Se busca sumisión al líder a un grupo muy desconocido por el público".

En este sentido, Espinosa de los Monteros ha señalado que "hay un grupo alrededor de Abascal que no conoce casi nadie, igual algunos periodistas y se están tomando decisiones muy poco democráticas. Quiero recordar que uno de los motivos por los que se funda Vox es para crear un partido transparente y democrático, está en los estatutos…", ha explicado. Además, ha insistido en que el partido está en su mejor momento: "Creo que Vox tiene un lugar en España y que merecemos un partido de centro derecha con transparencia".

"En política se gobierna cómo se lleva el partido por dentro"

Respecto al funcionamiento interno de Vox, el exdiputado ha sido muy claro respecto a la democracia y transparencia del partido internamente: "En deporte se juega como se entrena, en política se gobierna como se lleva el partido por dentro. Si aspiramos a llegar al gobierno, yo espero que sea un partido con controles internos, con contrapesos y que sea así el partido por dentro".

Respecto a las propuestas de Vox por terminar con la okupación, la inmigración ilegal, con la delincuencia de los inmigrantes… Espinosa de los Monteros ha señalado que "en un momento en el que la ciudadanía pide contenidos, también necesitamos un partido que funcione bien internamente, que no vaya laminando a cualquiera que tenga capacidad de liderar en una provincia o un sector, que no sea un sometimiento absolutamente servil a lo que diga uno o una cúpula de gente a la que nadie vota, a la que nadie ha elegido… Les mandan un mensaje y les dicen lo que tienen que publicar, pero es por miedo, es por terror".

"El Partido Popular no me ha querido fichar"

Espinosa de los Monteros ha negado que el Partido Popular estuviera intentando ficharlo: "Esas son cosas que va sembrando Vox para desacreditar cualquier cosa que se diga. En el momento que se hace o dice algo que no está completamente alineado con lo que ellos dicen, te atacan y da igual quién seas. Atacan a todos, a los ex, todo el mundo es un traidor, atacan a los periodistas que no escriben tal cual se les pide, a la iglesia, a las empresas, a la monarquía, al ejército"…

Ha reiterado su posición en el partido, su relación con cientos de militantes y ha vuelto a mostrar su deseo de apertura en el partido: "La gente internamente está cohesionada por el miedo, por un régimen de terror que se vive internamente y por eso yo pido un congreso para abrir el partido, hablar de las cosas con naturalidad, debatir los posicionamientos y reforzar el partido para gobernar el año que viene".