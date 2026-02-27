Federico Jiménez Losantos responde a Sánchez: "Soy más resistente que tú"

Federico Jiménez Losantos ha respondido con contundencia a los ataques de Pedro Sánchez en el pseudodesmentido del presidente del Gobierno a la noticia sobre su salud que publicó Libertad Digital el pasado lunes, una noticia que la propia Moncloa rehusó desmentir antes de su publicación.

El presidente del Grupo Libertad Digital ha desmontado las acusaciones del líder socialista sobre la financiación de la empresa, aclarando que no recibe dinero público del modo en que lo hacen los medios afines al Gobierno, sino que percibe publicidad institucional en una cuantía muy inferior a la de competidores como la SER.

El eje central de la respuesta ha sido la información publicada por Libertad Digital sobre la salud de Pedro Sánchez, la cual el presidente ha intentado desacreditar tildándola de bulo en un vídeo de TikTok. Federico Jiménez Losantos ha ratificado punto por punto la exclusiva, aportando detalles precisos sobre las visitas del presidente al hospital Ramón y Cajal, como que acude de forma clandestina los domingos a las siete de la mañana, entrando por la cocina para evitar ser detectado por la prensa o el público. Allí es tratado por un equipo de primer nivel liderado por el doctor Zamorano, uno de los mejores especialistas de Europa, para tratar una dolencia que afecta a su sistema circulatorio.

Ante las risas de Sánchez, Losantos le ha lanzado un desafío directo: si la información es falsa, que solicite una rectificación legal o acuda a los juzgados. El periodista ha advertido que, en caso de juicio, el equipo médico del hospital tendría que declarar como testigo, lo que obligaría a que la verdad clínica saliera a la luz. Losantos ha denunciado que Sánchez se comporta como un matón de patio de colegio que intenta intimidar a los medios que no puede comprar con el dinero de los impuestos.

La crítica de Losantos ha trascendido lo médico para entrar de lleno en la degradación política que atraviesa España bajo el mandato de Sánchez. Ha descrito al presidente como un guiñapo en manos de Marruecos, de los herederos de la ETA y de los golpistas catalanes, asegurando que su presidencia es una anomalía sostenida por la traición. Jiménez Losantos ha recordado que Sánchez es un doctor de la falsía, aludiendo a las irregularidades de su tesis doctoral, y ha vinculado su carrera política a los turbios intereses de su entorno familiar, mencionando los negocios de su suegro y la corrupción que rodea a figuras como Koldo, Ábalos o los implicados en la banda del PSOE.

Finalmente, el director de Es la Mañana de Federico ha reivindicado su larga trayectoria de lucha contra los totalitarismos de todo signo, citando sus obras fundamentales como Lo que queda de España y Memoria del comunismo. Tras haber sobrevivido profesionalmente a mandatarios como Felipe González, Aznar, Zapatero y Rajoy, Federico se ha mostrado convencido de que también verá pasar el cadáver político de Sánchez.