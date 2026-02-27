Vox pide citar a Sánchez, Begoña Gómez, Zapatero, Montero y otros ministros en la comisión de la SEPI en el Senado

Vox, la formación de Santiago Abascal, ha propuesto citar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su esposa, Begoña Gómez, al exministro José Luis Ábalos, al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al empresario Víctor de Aldama o a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la comisión de investigación del Senado sobre los presuntos casos de corrupción de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) como son los rescates de Plus Ultra y Air Europa y los supuestos beneficios otorgados a la narcodictadura chavista de Nicolás Maduro.
Así consta en la propuesta del partido de Santiago Abascal en la que también solicitan las comparecencias de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, al exministro Miguel Ángel Moratinos, a la actual presidenta de la SEPI, Belén Gualda, y a su antecesor en el cargo, Vicente Fernández, detenido el pasado mes de diciembre.
La formación también insta a convocar al exministro José Blanco y a una amplia lista de cargos de Plus Ultra, como el presidente, Julio Martínez, y el CEO, Roberto Roselli -ambos detenidos en diciembre- así como del que fuera consejero delegado de Globalia y actual accionista del grupo, Javier Hidalgo, entre una lista de 55 personas.
Escoltas de Zapatero
Vox también ha reclamado que la comisión requiera al Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska la asignación de escoltas y dispositivos de seguridad del expresidente Zapatero durante su reunión secreta con el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, en diciembre de 2025.
Los de Abascal instan también a que la SEPI remita toda la documentación relacionada con el rescate de Plus Ultra, además de diversas actas y acuerdos del Consejo de Ministros.