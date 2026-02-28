La penúltima contradicción de Pablo Iglesias: Canal Red ficha por Movistar

Que Pablo Iglesias está acostumbrado a "cabalgar contradicciones" para conseguir sus propósitos políticos y empresariales es algo que reconoció él mismo. En una charla en 2013 ante jóvenes comunistas, el exlíder de Podemos presumió de que el régimen iraní de los ayatolás, que en ese momento estaba provocando centenares de muertos, financiara su programa de televisión ‘Fort Apache’ a través del canal HispanTV. "La política es así. Para mí, quien haga política tiene que asumir cabalgar contradicciones, y nosotros estamos dispuestos a cabalgarlas", dijo Iglesias. Y desde entonces no se ha bajado del caballo.

Un par de ejemplos: Cuando criticó en una entrevista en 2015 en el programa de Ana Rosa a los políticos que vivían en chalets: "Me parece más peligroso el hecho de aislar a alguien porque entonces no saben lo que pasa fuera. Este rollo de los políticos que viven en Somosaguas, que viven en chalets, que no saben lo que es coger el transporte público…". Pablo Iglesias volvió a insistir en el tema en 2021 al criticar a Luis de Guindos: "¿Entregarías la política económica del país a quien se gasta 600.000€ en un ático de lujo?".

Luego fue él quien se gastó cientos de miles de euros en un chalé de lujo, aislado en el municipio madrileño de Galapagar.

Lo mismo ocurrió con los colegios privados. En el año 2022, Iglesias manifestó lo siguiente en La SER: "Lo que estáis defendiendo es que los ricos puedan llevar a sus niños a unos colegios muy especiales para no mezclarse con la gente pobre y que encima los pobres se lo paguen. O sea, una puñetera vergüenza. Es libertad de elegir para el que pueda pagar".

Y él lo puede pagar, claro. Hace unos meses se conoció que Pablo Iglesias e Irene Montero llevan a sus tres hijos a un colegio privado situado en una exclusiva urbanización de Las Rozas (Madrid). Cada mes, Iglesias e Irene Montero pagan más de 1.500 euros por la educación de sus tres hijos.

Iglesias y su ataque a Telefónica

Esta semana hemos conocido una nueva incoherencia del exvicepresidente del Gobierno. Está previsto que Canal Red, la televisión de Pablo Iglesias en internet, comience en breve a emitir su contenido en Movistar Plus+. Los clientes de la plataforma podrán empezar a ver Canal Red en las próximas semanas. Un salto muy significativo para el canal de Pablo Iglesias, ya que pasará de emitirse en YouTube (446.000 suscriptores, menos de la mitad que el canal de Libertad Digital) a poder acceder a millones de abonados.

¿Por qué vuelve Pablo Iglesias a cabalgar contradicciones? Porque Movistar Plus+ es una plataforma de Telefónica, multinacional a la que el fundador de Podemos ha atacado con saña en el pasado. De hecho, en 2015, por el Día Internacional de los Trabajadores, Iglesias se manifestó frente a la sede de la compañía en la Gran Vía de Madrid. Megáfono en mano, dijo:

"Telefónica es el ejemplo del tipo de gestión empresarial y gestión política que nos ha llevado al desastre. Las privatizaciones se traducen en que en una empresa como Telefónica vemos cómo llevaban a sus consejos de administración a gente de tan dudosa reputación como el señor Rodrigo Rato, como el señor Iñaki Urdangarin o como el señor Zaplana. Mientras eso ocurre, hay trabajadores que están trabajando 10-12 horas para ganar 700€ al mes". Pablo Iglesias acusó a la multinacional de ser los "defensores del totalitarismo del mercado" y de "querer acabar con los derechos de la gente".

Críticas a Trinidad Jiménez

En 2014, en una entrevista en La Sexta, el entonces líder de Podemos fantaseó con la idea de expropiar empresas como Telefónica, Repsol, Endesa o Iberia si llegaba a ser presidente del Gobierno: "Lo que haríamos sería desprivatizar empresas que eran públicas y ahora son privadas". Es más. En un debate electoral del año 2015, Pablo Iglesias también criticó el fichaje de la socialista Trinidad Jiménez por Telefónica. Se lo echó en cara a Pedro Sánchez: "Hay mucha gente, socialistas de corazón, que están hartos de ver cómo, por ejemplo, en el consejo de administración de Telefónica, Trinidad Jiménez está ocupando la silla que dejaba Rodrigo Rato. No has podido impedir que en tu partido siga habiendo puertas giratorias y que exministros socialistas acaben en consejos de administración". Cosa, por cierto, que no era cierta. Ni Trinidad Jiménez ni Rodrigo Rato formaban parte del consejo de administración de la multinacional.

A Pablo Iglesias le molestaba que exministros formaran parte de Telefónica, compañía a la que, además, amenazó con expropiar. Sin embargo, ahora no le importa llegar a acuerdos con la misma empresa que repudiaba para tener alojado su canal de televisión en una plataforma de pago.