Moncloa, a la desesperada: campaña contra Libertad Digital por informar de la salud de Sánchez

La salud de Pedro Sánchez se ha convertido en el nuevo epicentro de la tormenta política en España. Desde El Programa de Cuesta, se ha analizado con agudeza la respuesta errática y propagandística de un Gobierno que parece más preocupado por el impacto en redes sociales que por la transparencia institucional.

El presidente, lejos de ofrecer un parte médico oficial que zanje cualquier tipo de especulación sobre su estado físico, ha optado por refugiarse en un vídeo de TikTok para desmentir lo que califica como "bulos de la derecha y la ultraderecha". Sin embargo, para los analistas de Libertad Digital, esta reacción no es más que una cortina de humo para evitar responder a preguntas legítimas sobre un asunto que es, indiscutiblemente, de interés público.

Resulta llamativo el doble rasero que emplea habitualmente el Ejecutivo de Sánchez. Mientras que figuras como Óscar Puente no dudaron en su día en inventar y descalificar la salud mental de Isabel Díaz Ayuso sin aportar prueba alguna, ahora el sanchismo se rasga las vestiduras cuando los medios de comunicación cuestionan el estado de salud del presidente.

La estrategia de comunicación de la Moncloa ha pasado de ignorar las informaciones contrastadas a lanzar una ofensiva basada en el insulto. Al tildar a los medios críticos de "pseudo-medios", el Gobierno no solo falta a la verdad, sino que intenta deslegitimar la labor periodística que busca arrojar luz sobre las sombras de la gestión socialista.

El punto de inflexión en esta controversia se produjo recientemente en sede parlamentaria. La intervención de Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del Partido Popular, exigiendo la desclasificación del historial médico de Sánchez, elevó el asunto a la categoría de cuestión oficial. Como bien se destaca en el audio, la transparencia no es una opción, sino una obligación democrática para quien ostenta la más alta responsabilidad del Estado. El hecho de que el Gobierno se limite a difundir vídeos en redes sociales en lugar de realizar una comparecencia seria para mostrar datos clínicos, solo refuerza las sospechas sobre la veracidad de sus desmentidos.