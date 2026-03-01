Feijóo celebra la operación en Irán: "El mundo es mejor cuando cae un tirano"

El presidente del Partido Popular ha publicado en X un contundente comunicado en el que resume su postura sobre la operación militar que Israel y Estados Unidos están llevando a cabo en Irán con el fin último de derrocar el régimen criminal de los ayatolás.

Alberto Núñez Feijóo titula su mensaje "con la libertad o con los tiranos" y empieza el texto asegurando que "el mundo es mejor cuando cae un tirano", recordando que "en Irán, durante décadas, los ayatolás han sostenido un régimen de represión y amenaza constante" en el que "millones de ciudadanos han sufrido persecución, cárcel y muerte por defender libertades básicas".

Con la libertad o con los tiranos. pic.twitter.com/vWvOqy7dQY — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) March 1, 2026

Además, el popular no olvida mencionar a "las mujeres iraníes" que "con una determinación admirable, han encabezado la resistencia frente a esa opresión". La conclusión es clara: "La caída de un sistema así es una buena noticia para la libertad y la democracia".

En otro de los párrafos Feijóo explica la verdadera naturaleza del Irán de los ayatolás y que "el orden internacional se resiente cuando un régimen convierte el terror y la desestabilización en instrumentos de política exterior". El del PP explica que "Irán ha financiado y armado a organizaciones terroristas y ha extendido su agenda mediante redes políticas y estructuras afines fuera de sus fronteras".

"Europa necesita claridad moral"

Alberto Núñez Feijóo recuerda que en un mundo que "está cambiando" Europa "necesita claridad moral" y "saber quién amenaza la libertad y quién la defiende", así como "tener una posición firme junto a las democracias y no diluir responsabilidades bajo fórmulas ambiguas", una clara referencia a los posicionamientos del Gobierno. El popular aboga por "trabajar por la contención, impulsar soluciones negociadas y evitar la escalada", pero "sin renunciar a nuestros principios".

En lo que solo puede entenderse como una refutación a la política y la actuación del Gobierno, Feijóo asegura que "la defensa de los derechos humanos debe ser un criterio permanente de nuestra acción exterior. Sin excepciones, sin cálculos tácticos y sin silencios interesados". Y recuerda a buena parte de la izquierda española que "quienes han callado ante la represión sistemática en Irán no están en condiciones de dar lecciones" y que "los derechos fundamentales son universales y no dependen de la coyuntura".

Además, asegura que "España debe estar sin matices junto a las democracias liberales" y le dice al Ejecutivo que "algo falla cuando Hamás, los hutíes y el régimen iraní aplauden al Gobierno". "Eso no es defender los intereses de España", apunta el del PP, "sino ponerlos en riesgo".

Por último, Feijóo concluye diciendo que "las valientes mujeres de Irán representan hoy la determinación de quienes no aceptan vivir sin libertad" y que "Europa es el espacio político que convirtió esa aspiración en ley, en instituciones y en garantías", por lo que exige que "estemos a la altura de esa responsabilidad", es decir, "con la libertad o con los tiranos".