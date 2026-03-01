"Creo que no hubo una convocatoria como tal para la reunión. No recuerdo hablar con Antonio Hernando tras la reunión", aseguró Santos Cerdán ante el juez del caso cloaca. Es más, Cerdán aseguró que "no cree que diera la orden para convocar a Antonio Hernando a esa reunión". Y esa afirmación choca frontalmente con la versión del secretario de estado Antonio Hernando. El secretario de Estado de Telecomunicaciones y antiguo director adjunto del Gabinete de Presidencia ha asegurado que acudió a la reunión de la cloaca con Leire Díez porque le "llamaron de la Secretaría de Organización" del PSOE. Y ese era el cargo de Cerdán en aquel momento.

Antonio Hernando aseguró en esa declaración ante el juez que "me llamaron de la Secretaría de Organización, una persona de allí. No sé si por indicación de Santos Cerdán". Pero lo cierto es que, pese a la supuesta duda o pretendido olvido, es impensable que el principal órgano de mando del partido por debajo de Pedro Sánchez –comandado por Cerdán en aquel momento– pudiera llamar a un miembro del Gabinete personal de Sánchez en Presidencia sin que diera la orden el propio Cerdán. De hecho es literalmente inviable que todo ello ocurriera sin que tuviera pleno conocimiento el propio presidente del Gobierno.

Es más, la declaración de Cerdán llevó a los abogados de la acusación a bromear con la afirmación de si en Ferraz, en una reunión así, se invita a "todo el que pasa". Porque la versión de Cerdán literalmente no llegó a identificar al convocante de la cita con Leire Díez. Cerdán llegó a decir que sería un "trabajador", sin dar más detalles. Pero lo cierto es que la cita fue en la quinta planta de Ferraz, donde se encuentra el equipo jurídico y la secretaría de organización del PSOE, es decir, justo la que el dirigía en aquel momento.

Silencio total tras la reunión clave sobre presunto espionaje

Hernando dio más detalles. Aseguró que no preguntó nada de por qué estaba Leire Díez en esa reunión –pese a no tenerla ubicada en nada cercano a ese tipo de tareas–, que no volvió nunca a hablar de la reunión, que no reportó nada ni con el partido ni con nadie de Presidencia del Gobierno, ni siquiera con su jefe directo en Presidencia, Óscar López. Y todo ello, pese a considerar que la información era "grave" porque aludía a un "espionaje".

Y lo mejor es que Cerdán dio la mismo versión: que tampoco habló con nadie después de la reunión, como si, después de juntarse en esa reunión cerca de cinco cargos decisivos del partido y del Gabinete del Gobierno, a nadie le hubiese interesado nada lo dicho y como si hubieran coincidido todos allí por pura casualidad.

Hay que recordar que todo ello ocurría justo cuando el partido estaba en tensión máxima por la carta de Pedro Sánchez anunciando su reflexión "enamorada" y diciendo que se planteaba dimitir y justo tras conocer la imputación de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

Declaraciones clave ante el juez

El ahora secretario de Estado de Telecomunicaciones también reconoció en esa sede judicial que mantuvo la reunión con la fontanera socialista Leire Díez. En esa conversación, según confirmó, también estuvieron presentes el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y su mano derecha, Juanfran Serrano, que sigue en la secretaría de Organización del partido a día de hoy.

Hernando declaró en calidad de testigo ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de la Audiencia Provincial de Madrid, Arturo Zamarriego, en el marco del caso que investiga las cloacas del PSOE. El magistrado llamó a declarar tanto a Hernando como a Cerdán después de reconocer Leire Díez –que se encuentra imputada por supuestos intentos de soborno para frenar la investigación de causas que afectaban al presidente del Gobierno— que se reunió con ellos.