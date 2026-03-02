Álvarez de Toledo, sobre los 3 millones para la salud de Sánchez: "Tenemos que pagar más pero no podemos preguntar"

La diputada del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, ha vuelto a pronunciarse este lunes sobre el estado de salud del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que Libertad Digital haya informado de que Moncloa ha elevado a tres millones el presupuesto para la atención sanitaria de Sánchez en los próximos 22 meses. Todo ello teniendo en cuenta que este diario informó en exclusiva la pasada semana de que el presidente es tratado por una dolencia cardiovascular desde hace meses en el Hospital Ramón y Cajal. "Tenemos que pagar más por su salud, pero no podemos preguntar por su salud", ha criticado la diputada en redes sociales esta mañana en relación a estas informaciones.

"En democracia, un presidente está obligado a rendir cuentas. De todo. Nosotros pagamos, él tiene que rendir cuentas. Es democráticamente elemental", ha señalado a este periódico la diputada popular después de ser consultada por las informaciones en exclusiva de Libertad Digital. De hecho, la semana pasada, Álvarez de Toledo defendió su pregunta "de sentido común" sobre la salud de Pedro Sánchez ya que "no es un asunto privado".

Y es que, los problemas de salud del presidente del Gobierno han estado más presentes que nunca después de que Libertad Digital diera la exclusiva de que Pedro Sánchez es tratado por una dolencia cardiovascular desde hace meses en el Hospital Ramón y Cajal que "puede derivar en posibles eventos cardiovasculares como una trombosis o infarto", según apuntan las fuentes consultadas por este periódico.

Pero el momento en el que toda España se hizo eco de esta exclusiva de Libertad Digital fue cuando la diputada popular aprovechó esta información para preguntarle en el Congreso al ministro de Justicia, Presidencia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños, por el estado de salud del presidente el mismo día que el Ejecutivo desclasificó documentos secretos del 23-F. "Aclare si el presidente del Gobierno tiene un problema de salud. Desclasifique su historial médico", le instó Álvarez de Toledo al ministro del Gobierno de Pedro Sánchez.

Después de realizar esta pregunta en la Sesión de Control al Ejecutivo, todo el Gobierno se movilizó para orquestar una campaña de insultos y ataques tanto a Álvarez de Toledo y al Partido Popular como a Libertad Digital y esRadio, además de tachar de "bulo" esta información en exclusiva de este periódico sin desmentir esta información con ninguna prueba.