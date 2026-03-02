El PP sigue de capa caída y profundiza en sus mínimos, el PSOE apenas rebota y Vox no deja de subir

El PP ganaría las elecciones, pero no deja de caer según la encuesta de Sigma Dos que publica este lunes El Mundo: los de Feijóo pierden cinco décimas respecto al anterior sondeo y se quedan en el 31,9%, su mínimo en lo que llevamos de legislatura y también por debajo de su resultado en las elecciones de 2022. También tendría, por primera vez en la serie de encuestas de esta empresa, menos diputados que entonces: se quedaría en 135, dos menos, y también cuatro menos que en el sondeo de enero.

El PSOE está algo mejor, pero tampoco para tirar cohetes: gana solo tres décimas respecto al mes anterior y tendría también dos diputados para llegar a 108. Los socialistas siguen en los guarismos más bajos de la legislatura, ya que este sería su segundo peor registro en la serie de encuestas de esta empresa.

Por su parte, Vox no deja de subir: gana cinco décimas y supera por primera vez el 18%, llegando de hecho al 18,3%, encadenando nada más y nada menos que once sondeos consecutivos al alza. Los de Abascal tendrían 64 diputados, con lo que la suma con el PP seguiría rondando los 200 diputados, si bien pierde uno respecto al sondeo anterior.

En la extrema izquierda del PSOE las cosas tampoco cambian mucho: Sumar sube, pero solo dos décimas y está en el 8,4% que, eso sí, es algo más alto de lo que le dan la mayoría de las encuestas. Podemos, por su parte, se lleva un serio varapalo: pierde cinco décimas y se queda en el 4,1%. Los que hasta ahora eran de Yolanda Díaz se quedarían en 14 diputados, mientras que los de Belarra y Montero no tendrían más que 2.

El trabajo de campo de esta encuesta, que ha contado con cerca de 2.000 entrevistas, se ha realizado entre el 23 y el 27 del pasado mes de febrero.