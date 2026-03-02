El Senado pone contra las cuerdas a Zapatero por su papel decisivo en el rescate de Plus Ultra

El cerco político se estrecha sobre José Luis Rodríguez Zapatero. El Senado ha citado al expresidente para que comparezca este lunes 2 de marzo en la comisión de investigación del caso Koldo en el marco de análisis del rescate de Plus Ultra, la aerolínea que recibió 53 millones de euros del fondo público destinado a empresas estratégicas en plena pandemia. "Está hasta las cejas de sospechas de corrupción", sostuvo la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, que considera que Zapatero fue una pieza determinante en el rescate a tenor de las relaciones económicas que le vinculan con uno de los principales implicados en la investigación por presunto blanqueo de capitales, el asesor de la compañía Julio Martínez Martínez, conocido como "Julito".

¿Qué es el caso Plus Ultra? El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno. A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases. La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos. Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la SEPI en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras.

La oposición cuestionó desde el primer momento el carácter "estratégico" de una compañía con escaso peso en el mercado y vínculos empresariales en el entorno del chavismo. Sin embargo, Zapatero ha negado hasta ahora haber mediado en el rescate, aunque sí ha admitido haber recibido al menos 450.000 euros por trabajos de asesoría para Martínez Martínez a través de la sociedad Análisis Relevante SL. El presidente de Plus Ultra también ha defendido en el Senado que "no hubo trato de favor ni injerencias indebidas" en la tramitación de las ayudas públicas, subrayando que se siguió un procedimiento reglado con estrictos controles.

La polémica se intensifica ante la revelación de que Análisis Relevante SL, empresa vinculada al imputado, ha sido objeto de investigaciones por presunto blanqueo de capitales en relación con la aerolínea, lo que alimenta las acusaciones de que no se trata sólo de una asesoría profesional sino de una red de influencias opacas. El Senado también interrogará a Zapatero sobre un encuentro que mantuvo con Martínez Martínez días antes de que éste fuera detenido por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, un punto que la oposición considera clave para desentrañar posibles redes de complicidad.

Los senadores incidirán además en las relaciones del expresidente con el régimen de Nicolás Maduro. Es el "nexo corruptor entre Sánchez y el PSOE con la narcodictadura de Maduro", sostuvo García. La convocatoria coincide con la reactivación de Zapatero en actos públicos de cara a las elecciones en Castilla y León, aunque los hará de forma independiente, después de su desaparición de la campaña de Extremadura y Aragón.

El Senado se dispone así a convertirse en el escenario de un interrogatorio con evidente carga política y mediática, en un contexto en el que la investigación judicial sobre Plus Ultra ha sido recientemente remitida a la Audiencia Nacional para su instrucción, bajo secreto de sumario por presunto uso indebido de las ayudas públicas. Asimismo, el amigo de Zapatero, Julio Martínez Martínez, está citado para comparecer el próximo 9 de marzo ante la comisión del Senado.

Esta sesión amenaza con alcanzar una intensidad similar a la vivida con el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, e incluso con el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que apeló al "no me consta" para eludir preguntas.