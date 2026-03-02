Puente reparte carnés de periodista: "Se llama medio de comunicación ya a cualquier cosa"

Tras insultar a Libertad Digital tras la exclusiva sobre la dolencia cardiovascular del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha amparado sus reproches en el "sarcasmo" y ha decidido entregar los carnet de prensa a los medios de comunicación afines. De forma despectiva el ministro ha asegurado que "se llama medio de comunicación ya a cualquier cosa". "Parece que todo el mundo que comunica puede catalogarse como tal. Un medio de comunicación por el simple hecho de comunicar no siempre te hace ser un medio de comunicación. Es como decir que Vito Quiles es periodista", ha recogido el ministro ante la pregunta de si entre las responsabilidades de un ministro está la de insultar a la prensa crítica.

Denuncia que tenga que responder de "forma institucional" cuando "aquí se han roto todas las reglas del juego" en relación a las informaciones que afectan y salpican la gestión del Gobierno. "Me niego a pelear con una mano atada a la espalda mientras otros usan las piernas, los brazos. Actúan de legítima defensa".

Y por esa línea ha continuado el ministro de Transportes, calificando de "bulo o de difamación" la noticia que este medio publicó en relación al estado de salud del presidente Sánchez. "Quién hace del bulo, de la mentira, de la intoxicación y de la difamación su moneda de cambio habitual, creo que llamar a eso 'medio de comunicación' es un exceso".

"A mi me llama la atención que cuando utilizo el sarcasmo para referirme a ese medio de comunicación y se rasguen las vestiduras porque lo ha dicho un ministro. Pues hay gente que llama hijo de puta a Pedro Sánchez y nadie dice nada. O hay militantes o dirigentes de VOX que bailan al son de una canción en la que se le dice 'hijo de puta' al presidente".

Anteriormente incluso, Oscar Puente ha contestado a la pregunta de uno de los moderadores de la charla si estaba en la terna de sustitutos a Pedro Sánchez en caso de que el actual presidente no siguiera como candidato por el Partido Socialista. Lejos de querer acercarse a una posición así, Puente ha asegurado que la salud de Sánchez está perfecta: "Queda Pedro Sánchez para rato. Dolencias cardiacas aparte…" tirando de ironía en relación a la noticia que LD publicó la semana pasada.

El ministro además no solo ha reconocido que Adif retiró pruebas de Adamuz, sino que además el ministro Óscar Puente ha excusado a la empresa pública por haber retirado material de la escena del accidente de Adamuz sin autorización judicial. Ha afirmado que en ningún caso se actuó de "mala fe" e incluso ha atribuido la responsabilidad a la Ciaf y a la Guardia Civil, por haberse retirado del lugar sin haber recogido previamente esas pruebas. Según sostiene, todo ello forma parte de la investigación "independiente" que está llevando a cabo la empresa dependiente de su propio ministerio.

Además ha dicho que "no es lógico" que dimita, que no hay ninguna razón para ello y que esta asumiendo todas las responsabilidades dando todo tipo de explicaciones de forma "transparente".