Política

Zapatero admite que cobra 70.000 euros de la empresa de su socio y que 'enchufó' a sus hijas como parte del acuerdo

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha defendido en el Senado que no ha tenido "nunca relación" con Plus Ultra".

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero comparece en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, citado por el PP, para dar explicaciones sobre el rescate financiero público a la aerolínea Plus Ultra. EFE | EFE

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha admitido que ha cobrado 70.000 euros como consultor de Análisis Relevante, la empresa del 'conseguidor' de Plus Ultra, Julio Martínez Martínez, uno de los tres detenidos en diciembre por el "uso indebido" de la ayuda pública que recibió la aerolínea en 2021 y que 'enchufó' a sus hijas como "parte del acuerdo". En este sentido, Zapatero ha negado tener cualquier tipo de relación con la aerolínea chavista Plus Ultra.

¿Qué es el caso Plus Ultra?

El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno.

A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases.

La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos.

Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la SEPI en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras.

Zapatero ha explicado este lunes en la comisión del ‘Caso Koldo’ en el Senado que la agencia de sus hijas, Whathefav, asumió las tareas de marketing y comunicación de Análisis Relevante, una propuesta que él mismo trasladó a Julio Martínez como "parte del acuerdo" para incorporarse como consultor a la citada compañía.

Niega tener una trama con su socio

Preguntado por sus negocios con su socio, Zapatero ha tachado de "burdo montaje" las informaciones que apuntan que, días antes de su detención, dio un "chivatazo" a Julio Martínez Martínez, el socio mayoritario de Análisis Relevante, la empresa investigada en el 'caso Plus Ultra' para la que él mismo trabajó, y ha lamentado que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, diera por cierta esa noticia. Zapatero ha querido dejar claro que el 8 de diciembre, tres días antes de la detención de Julio Martínez Martínez, estuvo corriendo con él "en la zona de siempre".

(NOTICIA EN AMPLIACIÓN)

