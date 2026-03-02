El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha admitido que ha cobrado 70.000 euros como consultor de Análisis Relevante, la empresa del 'conseguidor' de Plus Ultra, Julio Martínez Martínez, uno de los tres detenidos en diciembre por el "uso indebido" de la ayuda pública que recibió la aerolínea en 2021 y que 'enchufó' a sus hijas como "parte del acuerdo". En este sentido, Zapatero ha negado tener cualquier tipo de relación con la aerolínea chavista Plus Ultra.
Zapatero ha explicado este lunes en la comisión del ‘Caso Koldo’ en el Senado que la agencia de sus hijas, Whathefav, asumió las tareas de marketing y comunicación de Análisis Relevante, una propuesta que él mismo trasladó a Julio Martínez como "parte del acuerdo" para incorporarse como consultor a la citada compañía.
Niega tener una trama con su socio
Preguntado por sus negocios con su socio, Zapatero ha tachado de "burdo montaje" las informaciones que apuntan que, días antes de su detención, dio un "chivatazo" a Julio Martínez Martínez, el socio mayoritario de Análisis Relevante, la empresa investigada en el 'caso Plus Ultra' para la que él mismo trabajó, y ha lamentado que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, diera por cierta esa noticia. Zapatero ha querido dejar claro que el 8 de diciembre, tres días antes de la detención de Julio Martínez Martínez, estuvo corriendo con él "en la zona de siempre".
