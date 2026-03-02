El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha admitido que ha cobrado 70.000 euros como consultor de Análisis Relevante, la empresa del 'conseguidor' de Plus Ultra, Julio Martínez Martínez, uno de los tres detenidos en diciembre por el "uso indebido" de la ayuda pública que recibió la aerolínea en 2021 y que 'enchufó' a sus hijas como "parte del acuerdo". En este sentido, Zapatero ha negado tener cualquier tipo de relación con la aerolínea chavista Plus Ultra.

¿Qué es el caso Plus Ultra? El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno. A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases. La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos. Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la SEPI en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras.

Zapatero ha explicado este lunes en la comisión del ‘Caso Koldo’ en el Senado que la agencia de sus hijas, Whathefav, asumió las tareas de marketing y comunicación de Análisis Relevante, una propuesta que él mismo trasladó a Julio Martínez como "parte del acuerdo" para incorporarse como consultor a la citada compañía.

Niega tener una trama con su socio

Preguntado por sus negocios con su socio, Zapatero ha tachado de "burdo montaje" las informaciones que apuntan que, días antes de su detención, dio un "chivatazo" a Julio Martínez Martínez, el socio mayoritario de Análisis Relevante, la empresa investigada en el 'caso Plus Ultra' para la que él mismo trabajó, y ha lamentado que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, diera por cierta esa noticia. Zapatero ha querido dejar claro que el 8 de diciembre, tres días antes de la detención de Julio Martínez Martínez, estuvo corriendo con él "en la zona de siempre".

Respecto a Plus Ultra, Zapatero ha negado tener relación alguna con la aerolínea venezolana Plus Ultra: "No he tenido nunca relación con Plus Ultra", ha recalcado. Acerca del dinero en efectivo que se encontró en casa de Julio Martínez Martínez ha negado que le pagase alguna vez en efectivo: "En absoluto", ha defendido.

Además, el expresidente ha negado que se reuniera con José Luis Ábalos para acelerar el rescate de Plus Ultra: "No hablé con ninguna autoridad ni empleado público sobre el rescate. Todo lo que se ha dicho son enormes falsedades, tengo hasta 15 grandes falsedades que se han dicho. Las traigo aquí". "Con Plus Ultra no he hecho nada, con Globalia sí, está publicado y es cierto", ha matizado

Ante la pregunta del Grupo Parlamentario Mixto, Caballero Martínez sobre si ha tenido que ver en el rescate de Plus Ultra es tajante: "No, en absoluto". Y ha asegurado no tener ninguna conversación con Pedro Sánchez antes del rescate, pero después sí: "Me ha dado ánimos".

"Tengo una gran relación con Delcy Rodríguez y su hermano"

Zapatero también ha afirmado sin ningún tipo de pudor que tiene una "gran relación" con Delcy Rodríguez, la que fuera número dos del narcodictador, Nicolás Maduro y con su hermano, Jorge Rodríguez. En paralelo, el expresidente ha negado que tuviera que ver en el Delcygate debido a que su relación con ella es anterior a esos hechos y ha defendido que su relación se debe a su postura por la paz en el país sudamericano, la "liberación de presos" y niega haberse lucrado de negocios en Venezuela. "Nunca jamás", ha insistido en la comisión de investigación del Senado.

"Empecé mi tarea en Venezuela a petición de la oposición para la mediación. De 2016 a 2019. He realizado 58 viajes. He participado directa o indirectamente en la liberación de centenares de presos. Tengo aquí los testimonios", ha insistido el expresidente Zapatero.

"Solo he coincidido con Aldama una vez"

"He tenido cero relación con el empresario Víctor de Aldama", ha expresado el expresidente Zapatero, que según su versión, "solo ha coincidido una vez y de casualidad con Aldama en un avión puesto por Venezuela". En relación a estos viajes, ha dicho también que "nunca he viajado a República Dominicana por negocios".

José Luis Rodríguez Zapatero ha defendido que ha sido "el único presidente del Gobierno que en su etapa no tuvo ningún escándalo" y que "jamás he acusado a nadie sin pruebas" a modo de defensa. Ha alertado también de que le preocupa "la polarización" y la "pérdida de las formas" en la democracia española.