El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha admitido que ha cobrado 70.000 euros como consultor de Análisis Relevante, la empresa del 'conseguidor' de Plus Ultra, Julio Martínez Martínez, uno de los tres detenidos en diciembre por el "uso indebido" de la ayuda pública que recibió la aerolínea en 2021 y que 'enchufó' a sus hijas como "parte del acuerdo". En este sentido, Zapatero ha negado tener cualquier tipo de relación con la aerolínea chavista Plus Ultra.
Zapatero ha explicado este lunes en la comisión del ‘Caso Koldo’ en el Senado que la agencia de sus hijas, Whathefav, asumió las tareas de marketing y comunicación de Análisis Relevante, una propuesta que él mismo trasladó a Julio Martínez como "parte del acuerdo" para incorporarse como consultor a la citada compañía.
Niega tener una trama con su socio
Preguntado por sus negocios con su socio, Zapatero ha tachado de "burdo montaje" las informaciones que apuntan que, días antes de su detención, dio un "chivatazo" a Julio Martínez Martínez, el socio mayoritario de Análisis Relevante, la empresa investigada en el 'caso Plus Ultra' para la que él mismo trabajó, y ha lamentado que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, diera por cierta esa noticia. Zapatero ha querido dejar claro que el 8 de diciembre, tres días antes de la detención de Julio Martínez Martínez, estuvo corriendo con él "en la zona de siempre".
Respecto a Plus Ultra, Zapatero ha negado tener relación alguna con la aerolínea venezolana Plus Ultra: "No he tenido nunca relación con Plus Ultra", ha recalcado. Acerca del dinero en efectivo que se encontró en casa de Julio Martínez Martínez ha negado que le pagase alguna vez en efectivo: "En absoluto", ha defendido.
Además, el expresidente ha negado que se reuniera con José Luis Ábalos para acelerar el rescate de Plus Ultra: "No hablé con ninguna autoridad ni empleado público sobre el rescate. Todo lo que se ha dicho son enormes falsedades, tengo hasta 15 grandes falsedades que se han dicho. Las traigo aquí". "Con Plus Ultra no he hecho nada, con Globalia sí, está publicado y es cierto", ha matizado
Ante la pregunta del Grupo Parlamentario Mixto, Caballero Martínez sobre si ha tenido que ver en el rescate de Plus Ultra es tajante: "No, en absoluto". Y ha asegurado no tener ninguna conversación con Pedro Sánchez antes del rescate, pero después sí: "Me ha dado ánimos".
"Tengo una gran relación con Delcy Rodríguez y su hermano"
Zapatero también ha afirmado sin ningún tipo de pudor que tiene una "gran relación" con Delcy Rodríguez, la que fuera número dos del narcodictador, Nicolás Maduro y con su hermano, Jorge Rodríguez. En paralelo, el expresidente ha negado que tuviera que ver en el Delcygate debido a que su relación con ella es anterior a esos hechos y ha defendido que su relación se debe a su postura por la paz en el país sudamericano, la "liberación de presos" y niega haberse lucrado de negocios en Venezuela. "Nunca jamás", ha insistido en la comisión de investigación del Senado.
"Empecé mi tarea en Venezuela a petición de la oposición para la mediación. De 2016 a 2019. He realizado 58 viajes. He participado directa o indirectamente en la liberación de centenares de presos. Tengo aquí los testimonios", ha insistido el expresidente Zapatero.
"Solo he coincidido con Aldama una vez"
"He tenido cero relación con el empresario Víctor de Aldama", ha expresado el expresidente Zapatero, que según su versión, "solo ha coincidido una vez y de casualidad con Aldama en un avión puesto por Venezuela". En relación a estos viajes, ha dicho también que "nunca he viajado a República Dominicana por negocios".
José Luis Rodríguez Zapatero ha defendido que ha sido "el único presidente del Gobierno que en su etapa no tuvo ningún escándalo" y que "jamás he acusado a nadie sin pruebas" a modo de defensa. Ha alertado también de que le preocupa "la polarización" y la "pérdida de las formas" en la democracia española.