El feminismo no deja de perder apoyo entre los jóvenes españoles después de las incesantes polémicas del Ministerio de Igualdad de Irene Montero y Ana Redondo como la Ley del 'Solo sí es sí', la Ley 'Trans', o el fallo en las pulseras antimaltrato. Después de todos escándalos, solo el 38,4% de los jóvenes se considera feminista, lo que supone una caída de casi 12 puntos menos que en 2021, cuando la cifra llegó al 50%, según se desprende del Barómetro de Juventud y Género 2025, de Fad Juventud. El estudio también señala que casi la mitad (49,2%) percibe el feminismo como "herramienta de manipulación política".

El estudio, financiado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, incluye una muestra de 3.327 personas residentes en España, de las que 1.528 son jóvenes de entre 15 y 29 años. Este sondeo revela que el sentir feminista juvenil se sitúa en su nivel más bajo desde 2021. El dato de 2025 supone casi 12 puntos menos que el máximo registrado en ese año.

En paralelo, casi el 50% de las chicas no cree en el feminismo que promulga el Gobierno de Pedro Sánchez y la extrema izquierda, mientras que el 74% de los hombres jóvenes tampoco. En el caso de ellas, en 2023 el porcentaje era del 57,4%, lo que supone una reducción de más de seis puntos en dos años. Entre la franja de los 15 y 29 años el porcentaje de feminismo ha caído hasta el 38,4%.

La directora general de Fad Juventud, Beatriz Martín Padura, ha asegurado que los datos muestran una juventud que está "expuesta a discursos contradictorios que influyen en su posicionamiento". En la misma línea, la directora de Investigación de Fad Juventud, Anna Sanmartín, ha dicho que el feminismo como concepto "está muy manipulado políticamente".