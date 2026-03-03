El PP dará voz en el Congreso a una activista iraní y otra cubana en la semana de la Mujer

El Partido Popular organiza el próximo jueves un acto en el Congreso de los Diputados coincidiendo con la semana en la que se celebra el Día de la Mujer. En vísperas del domingo 8 de marzo, día en el que la izquierda volverá a salir a la calle, el grupo de Ester Muñoz ha optado por dar voz a dos mujeres que se oponen al régimen de los ayatolás en Irán y a la dictadura castrista en Cuba.

Bajo el título "Mujeres libres", el partido ha invitado a la Cámara a la periodista y activista iraní, Masih Alinejad, exiliada de su país y que reside actualmente en Nueva York, y a la opositora cubana, fundadora de Cuba Decide, Rosa María Payá, hija de Oswaldo Payá.

Alinejad está amenazada de muerte por el régimen de terror que ha sido golpeado por el presidente de EEUU, Donald Trump, y el de Israel, Benjamin Netanjahu. Tuvo que huir de su país por denunciar la corrupción del entonces presidente, Mahmud Ahmadineyad.

Su presencia en el Parlamento español tiene lugar la semana en la que el pueblo iraní mira con esperanza la operación desarrollada por EEUU e Israel para descabezar el régimen de los ayatolás, tras confirmarse la muerte de su líder, Alí Jameneí, y de la cúpula que le rodeaba.

Pese a la incertidumbre y al conflicto abierto, los iraníes exiliados han salido a la calle a festejar la operación, después de la brutal represión sufrida a manos del régimen que asesinó a más de 40.000 personas en apenas unos días, por salir a la calle a protestar contra la brutal crisis económica que afecta al país, y la falta de libertad.

La jornada organizada por el PP en el Congreso será inaugurada por la portavoz parlamentaria, Estar Muñoz, y su clausura correrá a cargo del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Alinejad mantendrá un diálogo con la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, mientras que Payá conversará con el vicesecretario de Igualdad, Jaime de los Santos.

De los Santos encabezará la delegación del PP que participará en la manifestación del 8M el domingo por la tarde. Coincidiendo con la semana de la Mujer, Feijóo se reunió el lunes por la tarde con los responsables de Igualdad del partido en Génova, además del secretario general, Miguel Tellado. El presidente del PP denunció. El "enorme porcentaje de incompetencia y sectarismo" del Gobierno que "lo invade todo", recordado la Ley del Sólo Sí es Sí, los fallos en las pulseras antimaltrato y la Ley Trans.