El PP se hace con la presidencia de las Cortes de Aragón que recae en María Navarro Viscasillas sin el apoyo de Vox

PP y Vox no han alcanzado un acuerdo para que los de Santiago Abascal se queden con la presidencia de las Cortes de Aragón, que recae en la popular María Navarro Viscasillas por 26 votos, apenas uno más que el PSOE. La elección se ha producido en segunda vuelta por mayoría simple, ya que no ha logrado la absoluta en la primera votación, lo que supone que sólo ha sido apoyada por el PP.

María Navarro es Licenciada en Derecho, según recoge la propia web de las Cortes de Aragón. Fue senadora por Zaragoza entre 2013 y 2015 y consejera de la Presidencia de esta ciudad desde 2015 a 2019, habiendo desempeñado antes el cargo de concejal, por lo que acumula una dilatada experiencia política.

Sólo el PSOE presentó candidato alternativo a presidir las Cortes, Fernando Sabés Turmo, que no logró los votos necesarios y fue elegido vicepresidente segundo. La vicepresidencia primera recayó también en el popular Fernando Ledesma. Vox ni siquiera presentó candidato, pero tampoco facilitó su apoyo a la candidata del PP, lo que habría permitido que saliera elegida en primera vuelta. Las negociaciones entre ambos partidos para formar gobierno, por tanto, continúan.

En caso de que el PP le hubiera cedido la presidencia a Vox supondría que el acuerdo de gobierno ya estaría cerrado. Sin embargo, lo ocurrido recuerda a Extremadura, donde la presidencia la asumió el PP y después cedieron un asiento a Vox en la Mesa de la Asamblea como gesto para acercar posturas. "Migajas", dijo entonces su líder regional, Óscar Fernández. Esta vez ni siquiera les han cedido hueco en la Mesa.

En Aragón las conversaciones para formar gobierno se están llevando a cabo de manera más discreta, aunque todavía no ha habido una reunión con presencia de la dirección nacional del PP, que se ha implicado en los contactos. Vox admite que la relación con Jorge Azcón facilita poder llegar a un pacto, a diferencia de lo que ocurre con María Guardiola, cuya mala relación con Santiago Abascal mantiene encalladas las negociaciones. Aunque este martes no han evidenciado ninguna sintonía en la constitución de las Cortes de Aragón.