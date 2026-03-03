El PSOE lleva la defensa de su TVE al Congreso mientras el Consejo de Informativos de la tele pública denuncia sus bulos

El Consejo de Informativos de Televisión Española acaba de hacer públicas las conclusiones de su investigación de oficio sobre RTVE. En ellas sostiene que los principales programas de actualidad incumplen de forma habitual y reiterada las normas fundamentales para la elaboración de información hasta el punto de lanzar bulos. Y justo en este momento, Pedro Sánchez, fiel a su estilo, ha ordenado llevar al Congreso la defensa de su tele.

El encargado ha sido el Grupo Parlamentario Socialista. Y el texto registrado en el Congreso de los Diputados dice defender "la libertad de información y expresión". Eso sí, defiende el modelo de TVE implantado con Sánchez, que ha conseguido ya un informe interno alertando de su habitual lanzamiento de bulos informativos.

Amenazas en otros medios de comunicación

Para el PSOE, el problema no es su tele, sino la de todos los demás: "Es especialmente preocupante que fenómenos recientes de intimidación, producidos principalmente en las redes sociales, estén comenzando a amenazar con la autocensura de los profesionales de los medios, porque ello limita la convivencia democrática y la democracia. Es el caso, por ejemplo, de la periodista y cofundadora de Woke Up News Elena Reinés, que ha mostrado su temor a que las amenazas e insultos que recibe en las redes sociales se hagan realidad. Unas redes que abandonó tras «estar asustada por la multitud de amenazas de muerte» que ha recibido de la extrema derecha".

El PSOE ve más problemas, nunca suyos: "El de la analista política y tertuliana Sarah Santaolalla, quien ha interpuesto una demanda contra el agitador ultraderechista Vito Quiles por acoso. También, recientemente, el humorista y presentador Héctor de Miguel comunicó su retirada temporal tras recibir amenazas de agitadores ultraderechistas. Tres episodios en apenas quince días. Además, las fuerzas ultras han puesto en la diana a las televisiones públicas europeas, así como a los especialistas o contertulios que en ellas se expresan diariamente, y que ofrecen un relato veraz y, consecuentemente, opuesto al suyo".

Porque, para el PSOE, el problema no es que su tele pública haya sido identificada por sus propios organismos internos como mentirosa y sectaria. El problema es que "la extrema derecha amenaza con asfixiar económicamente a los medios de comunicación públicos o con ponerlos a su servicio al llegar al poder. VOX amenazó, durante una sesión de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE, con entrar al ente público con «motosierra o lanzallamas». En otra sesión recientemente celebrada, el 5 de febrero de 2026, ha calificado a la radiotelevisión pública de España de "escaparate de la putrefacción", señalando a sus profesionales como "okupas e intoxicadores", y se ha ratificado en que acabará con ellos "cuando Vox llegue a RTVE", añadiendo que cuando ello suceda el actual presidente de la Corporación "no se va a ir de rositas".

Para el PSOE, "todo esto tiene un objetivo: acabar con la confianza en un pilar clave de la democracia: la información veraz, libre e independiente y amedrentar a todo el que no se someta a sus dictados".

Investigación a RTVE

Eso sí, olvida el partido de Sánchez que el Consejo de Informativos de Televisión Española ha hecho públicas las conclusiones de una investigación de oficio sobre los programas Mañaneros 360 y Malas Lenguas. El informe, elaborado durante varios meses, sostiene que ambos espacios de actualidad incumplen de forma habitual y reiterada las normas fundamentales para la elaboración de información en RTVE y cuestiona el modelo de producción aplicado.

La investigación se inició el pasado mes de mayo después de que el Consejo de Informativos de TVE recibiera más de 100 quejas relacionadas con el sesgo y la falta de pluralidad de los contenidos emitidos en Mañaneros 360 y Malas Lenguas. Además de estas reclamaciones, el órgano decidió actuar también de oficio para analizar el cumplimiento de las normas internas que rigen la información en la corporación pública.

El objetivo, según ha explicado el propio Consejo, era "estudiar y analizar dos programas de contenido informativo de actualidad" emitidos en TVE. Tras verificar indicios de incumplimiento, el organismo activó el procedimiento de investigación previsto en la normativa que regula su actuación. El resultado ha sido un informe de 16 páginas en total que califica de reiteradas las vulneraciones detectadas.

Y el informe del Consejo de Informativos apunta directamente a las informaciones emitidas en ambos formatos y sostiene que no se rigen por criterios periodísticos, llegando incluso a entrar "en contradicción con las elaboradas en los Servicios Informativos de RTVE". A ello suma la falta de transparencia en la responsabilidad editorial, que califica de "opaca".

Según el informe, "no se sabe, o al menos no se nos dice, quiénes son los responsables reales". Una situación que el Consejo considera especialmente grave tras sus indagaciones, ya que "las decisiones fundamentales las toma gente ajena a RTVE". El documento añade que, al parecer, "algunos de estos responsables habrían sido condenados por la justicia por mala praxis en otras cadenas y han sido inhabilitados para ejercer este tipo de cometidos".

Entre los ejemplos de malas prácticas, el informe detalla cómo ambos programas difundieron el bulo de una supuesta bomba lapa contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el 30 de mayo de 2025. Según el Consejo, la información se basó en mensajes de WhatsApp de los que "es imposible deducir la noticia emitida". El documento recuerda que los Servicios Informativos de TVE confirmaron que la información no era cierta, motivo por el cual no se emitió en los Telediarios, y que Verifica RTVE tuvo que desmentir posteriormente el bulo difundido en La Hora de La 1, Mañaneros 360 y Malas Lenguas. "La emisión de noticias falsas es incompatible con programas que se anuncian como aquellos que quieren acabar con los bulos", afirma el informe.

El Consejo atribuye parte de la responsabilidad a los presentadores, de los que dice que "adolecen de sesgo" tanto en el contenido de sus opiniones como en la forma de exponerlas. Señala desequilibrios en el reparto de tiempos, interrupciones y falta de neutralidad e imparcialidad. También advierte del uso de lenguaje agresivo por parte de tertulianos y colaboradores y recuerda que, aunque se trate de opiniones personales, "es impropio que RTVE sirva de altavoz a mensajes de odio que contribuyen a la polarización de la sociedad".