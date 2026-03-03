El socialista Illa presenta los presupuestos catalanes más separatistas de la historia

El presidente de la Generalidad, Salvador Illa, ha presentado los presupuestos autonómicos más independentistas de la historia de Cataluña. Todo es poco para las estructuras de Estado que erigieron los anteriores gobiernos nacionalistas, empezando por los de Pujol y terminando por los de Puigdemont, Torra y Aragonès. Sin embargo, todavía no ha logrado arrancar el visto bueno de ERC, que este mismo martes ha presentado una enmienda a la totalidad. Lo ha hecho un día después que Junts y en medio de las presiones de la patronal catalana Foment que dirige el que fuera diputado de Unió y mano derecha de Duran Lleida, Josep Sánchez Llibre.

Las cuentas presentadas por el gobierno catalán socialista el pasado viernes en la cámara regional incluyen importantes partidas económicas para lo que los independentistas llaman "estructuras de Estado". Así, según denuncia el PP, la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) –que incluye TV3 y Catalunya Ràdio– se dotará con cerca de 400 millones de euros. En teoría, el contrato programa previsto para el periodo 2024-2027, preveía una "inversión" de 1.347 millones, una media cercana a los 350 millones anuales, pero el ejecutivo que preside Illa ha aumentado significativamente esa partida.

En cuanto a las delegaciones de la Generalidad en el exterior, el incremento es de 143 millones de euros en los que se incluye el gasto para abrir tres nuevas "embajadetas" en China, Jordania y Canadá, lo que eleva a 24 el número de sedes de la Generalidad en el extranjero.

La partida para borrar el español

Respecto a la política lingüística y la erradicación del español de la vida pública, que el gobierno catalán vende como fomento del catalán, la Generalidad socialista es tan sensible al operativo iniciado en los años ochenta del siglo pasado por Jordi Pujol que no sólo ha creado una consejería ad hoc, el departamento de Política Lingüística (de la que no disponía ningún otro gobierno de la Generalidad) sino que la dota de un presupuesto de 85 millones de euros, lo que supone un incremento de 26 millones, un 43% más de lo gastado en el pasado ejercicio con los presupuestos prorrogados. Es la mayor cifra dedicada a esta área, antes una secretaría general, en la historia de la autonomía catalana.

En total, los presupuestos que pretende aprobar la Generalidad fijan un gasto total de 49.162 millones de euros, lo que supone un aumento del 10,3% en relación al desembolso del ejercicio anterior, año en el que se funcionó con los presupuestos de 2023 (los últimos del gobierno del republicano Pere Aragonès) y con ampliaciones de crédito aprobadas con el concurso de los socios del PSC, los Comuns y ERC.

En 2024, la deuda de la Generalidad alcanzó los 89.035 millones de euros. En la actualidad ronda los 90.000 millones. Cataluña es la región más endeudada de España y supera ampliamente a Andalucía (40.452 millones) y Madrid (37.829 millones). La segunda comunidad en ese listado es la valenciana, con 62.424 millones.