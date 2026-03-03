Joaquín Robles, el mejor posicionado para sustituir a Antelo como líder de Vox en Murcia

El diputado en el Congreso por Murcia, Joaquín Robles, suena como posible sustituto de José Ángel Antelo como líder de Vox en la región, al menos de manera temporal, según confirman distintas fuentes a Libertad Digital. A la espera de saber cuál es la apuesta final para asumir la candidatura a la presidencia de una comunidad, Robles se encargaría de pilotar la transición, sin descartar que sea también designado candidato.

La salida de Antelo, que sigue siendo portavoz en la Asamblea y miembro del Comité Ejecutivo Nacional, ha dejado descabezado al partido en Murcia, un territorio especialmente conflictivo para Vox, donde ya vivieron su primera rebelión interna con los tres diputados díscolos que gobernaron con el presidente del PP, Fernando López Miras, en la anterior legislatura. Bajo la presidencia del exjugador de baloncesto la situación parecía más calmada, pero la dimisión de todo el grupo para forzar su salida demostró que no tenía control sobre el partido.

Bambú ha anunciado la creación de una gestora que todavía no se ha constituido, y cuya presidencia debe decidir el Comité Ejecutivo Nacional, con el nombre de Robles como principal apuesta. Actual portavoz de Educación en la Ejecutiva de Vox, Robles es una persona de la plena confianza de Abascal, al que conoce desde la época de Denaes, donde ocupó el cargo de delegado en Murcia.

Un territorio difícil para Vox

Diputado desde 2019 en el Congreso, Robles garantizaría a la dirección nacional de Vox tener línea directa con una comunidad que, pese a los buenos resultados electorales, se les resiste a nivel orgánico. De ahí que en Bambú valoren cortar por lo sano para asumir definitivamente el control del partido antes de que se convoquen elecciones autonómicas.

La crisis interna abierta en Murcia con Antelo enlaza con el desafío planteado por Javier Ortega Smith en Madrid. Ambos son amigos desde hace tiempo, lo que generaba suspicacias en la dirección nacional de Vox, ya que el exlíder de Murcia seguía formando parte del Comité Ejecutivo Nacional del partido.

Aunque Bambú le ofreció seguir de portavoz, Antelo sospechó que no repetiría como candidato si era cesado como presidente del Comité Ejecutivo Provincial. Su declarada enemistad con Luis Gestoso, exdiputado en el Congreso y actual portavoz y concejal de Vox en el Ayuntamiento de Murcia, también le perjudicó en su posición interna a nivel nacional, ya que Gestoso es también muy cercano a Abascal.