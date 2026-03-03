Los momentos más tensos de la comparecencia de Zapatero por Plus Ultra: "Montaje, chivatazo y no absoluto"

El rescate de la aerolínea Plus Ultra se ha convertido en uno de los episodios más oscuros y controvertidos de la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez. Zapatero ha tachado de "burdo montaje" la información que apunta que, días antes de su detención, dio un "chivatazo" a Julio Martínez Martínez, el socio mayoritario de Análisis Relevante, la empresa investigada en el 'caso Plus Ultra' para la que él mismo trabajó.

La concesión de 53 millones de euros a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) carecía de toda lógica comercial, dado que la compañía apenas contaba con una cuota de mercado insignificante y se encontraba en una situación de quiebra técnica previa a la pandemia.

Zapatero aseguraba al comenzar su comparecencia en la comisión Koldo del Senado que "no, en absoluto", tuvo algo que ver o fue el facilitador del rescate de la aerolínea Plus Ultra.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha explicado además que acordó con Julio Martínez Martínez que sus trabajos como consultor para Análisis Relevante fueran acompañados por el de la empresa de sus hijas en labores de comunicación y marketing.

En su comparecencia en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, Zapatero ha precisado que cuando recibió la propuesta de Julio Martínez Martínez de ser consultor para Análisis Relevante, que tenía como cliente a la aerolínea Plus Ultra, propuso que su trabajo también estuviera en el acuerdo el apoyo de sus hijas en labores de comunicación y marketing.

Zapatero ha negado también cualquier tipo de "relación" con el rescate de Plus Ultra, tachando de "falsedades" las informaciones que le situaban en reuniones con el exministro José Luis Ábalos y otras autoridades públicas para hablar sobre la aerolínea.