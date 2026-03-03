Marlaska pierde los papeles con una senadora del PP: "No sea niña, se lo digo con todo el respeto"

El ministro del Interior ha perdido por completo los papeles durante la interpelación de la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, a cuenta de su vinculación con Koldo García y la trama de corrupción que afecta al Gobierno. "No sea niña, se lo digo con todo el respeto", le ha respondido, a lo que la senadora le ha reprochado su actitud "machista y paternalista".

El rifirrafe se ha producido cuando la senadora le ha mostrado una imagen en la que aparecía junto a Koldo García, lo que ha enojado a Marlaska. La senadora le ha reprochado sus palabras, sin obtener ningún tipo de disculpa por parte del ministro del Interior, que intentaba defender también su actuación ante el escándalo del DAO, acusado de violación.

García ha pedido entonces la palabra por alusiones para exigir una rectificación, a lo que Marlaska ha dicho: "No tengo ningún inconveniente en retirarla (la expresión), pero la cambio por inmadura", ha dicho sin disculparse.

Entre constantes llamadas al orden del presidente del Senado, Pedro Rollán, dado el revuelo generado en la bancada del PP, la senadora le ha reprochado haber cambiado el término machista por un "insulto". "Su actitud le retrata, qué vergüenza, sólo les queda hacer circos", ha dicho García.

"Comparto con usted que no me gusta hacer el ridículo y menos delante de los ciudadanos españoles, me gustaría que cualquier senador del PP lo más que hubieran dicho de mí es inmaduro", ha presumido Marlaska, reafirmándose en sus palabras.

Después ha sido el turno del senador Javier Arenas, que ha exigido "decoro" y ha reprochado a Marlaska su falta de respuesta a las preguntas del PP. "No pueden venir a insultar y mucho menos insultos machistas", ha dicho. La tensión ha continuado durante el resto de la sesión, con constantes llamadas al orden de Rollán.