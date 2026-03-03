Más del 60% de los adolescentes españoles no conoce el nombre de ninguna víctima de ETA

Más del 60% de los adolescentes españoles no saben mencionar una víctima asesinada por la banda terrorista ETA. El más recordado de todos es Miguel Ángel Blanco. Sin embargo, únicamente el 7,4% del total de los estudiantes es capaz de proporcionar información precisa sobre quién fue y qué le ocurrió. Estos datos se desprenden de un estudio de la Universidad de Navarra, que ha analizado por primera vez a nivel nacional la percepción de más de 1.000 estudiantes de la ESO con cuestionarios acerca del terrorismo durante el año 2024.

La investigación revela que ETA es la organización terrorista más conocida entre los adolescentes españoles. El 72% la nombró, mientras que el terrorismo yihadista resulta menos conocido. Otro dato revelador es la escasa información sobre las víctimas del terrorismo. Solo el 38% de los encuestados pudo mencionar el nombre de alguna víctima, sobre todo el del concejal del Partido Popular asesinado por Xabier García Gaztelu, más conocido 'Txapote'. Es revelador que tampoco sepan mencionar el nombre de Luis Carrero Blanco, el presidente del Gobierno que iba a ser el sucesor de Francisco Franco.

Mucho interés pero también desconocimiento

Los datos muestran una contradicción notable: aunque el 77% de los estudiantes considera el terrorismo un problema actual y el 72% considera necesario estudiarlo en el aula, más del 60% reconoce tener conocimientos escasos o nulos sobre el tema. "Existe un gran interés por parte de los jóvenes, pero también un importante desconocimiento de la historia del terrorismo en España", señala Jiménez, investigadora principal del estudio.

Del mismo modo, el 65% de los estudiantes considera necesario mantener activa la memoria de las víctimas, frente a solo un 11,6% que prefiere "pasar página". Esta cifra aumenta hasta el 74% entre quienes han escuchado testimonios directos de víctimas. En paralelo, el estudio muestra que los jóvenes aprenden mucho más sobre terrorismo cuando participan en programas educativos y escuchan de primera mano los testimonios de las víctimas.

Testimonios de víctimas en el colegio

El estudio muestra que existen dos factores que determinan el conocimiento sobre el terrorismo de distinto signo en España: haberlo estudiado en los colegios y haber escuchado el testimonio de una víctima. "Los centros educativos se están consolidando como espacios fundamentales para la transmisión de la memoria democrática", explica Lucía Gastón. "Los estudiantes que han participado en estos programas no solo tienen más conocimientos objetivos, sino que también muestran una mayor sensibilidad hacia las víctimas y el rechazo a la violencia", añade.

Por otro lado, los medios de comunicación siguen siendo la principal fuente de información sobre terrorismo para los adolescentes (59,1%), pero la familia (43,1%) y el colegio (con alrededor de un 40%), tienen casi la misma influencia. Esto apunta a un cambio respecto a estudios anteriores, en los que la escuela tenía un papel mucho más secundario.

Los participantes del estudio forman parte de lo que los investigadores llaman la "generación de la posmemoria": jóvenes que nacieron después o cerca del final de ETA y que no vivieron de primera mano la violencia terrorista.