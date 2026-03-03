Sánchez aísla más a España alineándose con Irán, China, Venezuela y Palestina

Tras las alabanzas del grupo terrorista Hamás, las loas del régimen de Nicolás Maduro, con mensaje incluido a José Luis Rodríguez Zapatero, y el aplauso institucional de la Asamblea Nacional de Venezuela por su papel en la liberación de presos políticos, el turno de los elogios ha recaído ahora en Irán.

Desde Teherán no han ocultado su satisfacción ante la negativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez a facilitar a Estados Unidos el uso de las bases de Rota y Morón de la Frontera en el actual contexto geopolítico. El embajador iraní en España tachó públicamente de "valiosa" la posición adoptada por el Gobierno y que se trata de una decisión "en consonancia con el Derecho internacional". Un respaldo explícito que llega en pleno aumento de la tensión en Oriente Próximo y que sitúa a España en una posición delicada dentro del tablero internacional con un claro gesto de distanciamiento estratégico respecto a Washington. A ello se suma el guiño explícito de China, que ha agradecido públicamente que España no "rinda pleitesía" a Estados Unidos.

El resultado es una fotografía diplomática inquietante con el Gobierno de Sánchez alineado con regímenes dictatoriales que no comparten los valores fundacionales de la Unión Europea. Este reposicionamiento exterior coincide, además, con un progresivo enfriamiento en el seno comunitario. La exclusión de Sánchez de la reciente reunión previa al Consejo Europeo, con posterior choque con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, fue el síntoma de una pérdida de peso político en la Unión Europea.

En La Moncloa se insiste en que la desescalada es la única salida posible, al tiempo que mantienen su condena a los ataques de Estados Unidos e Israel. El Ejecutivo sostiene que su postura es coherente con la mantenida en otros conflictos internacionales y que trabajará para persuadir a sus socios de que esa debe ser también la posición de la Unión Europea. Sin embargo, potencias como Reino Unido y Francia han optado por alinearse con la ofensiva, y el presidente francés, Emmanuel Macron, ha ido más allá al apostar por reforzar la capacidad nuclear.

La apuesta diplomática del Gobierno ha tenido grandes costes. La relación con Argentina atravesó una crisis abierta después de que su presidente, Javier Milei, se refiriera a Begoña Gómez como "mujer corrupta", lo que provocó una escalada de reproches y la retirada temporal de la embajadora española. Tampoco han sido fluidos los vínculos con Israel tras el reconocimiento por parte de España del Estado palestino, el anuncio de un paquete de nueve medidas contra el Gobierno israelí, al que se vinculó con términos como "genocidio" y "exterminio", y las declaraciones de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, defendiendo que Palestina debe ser libre "desde el río hasta el mar".