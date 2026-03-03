Sánchez anuncia una comparecencia para responder a Trump

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá este miércoles a las 9.00 horas desde el Palacio de la Moncloa en una declaración institucional, sin preguntas, para responder al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras su amenaza de "cortar todo el comercio" entre ambos países.

Fuentes gubernamentales subrayan que la relación comercial entre España y Estados Unidos es "histórica y mutuamente beneficiosa". No obstante, advierten, enmarcando la respuesta en el ámbito de la Unión Europea, que cualquier revisión de los acuerdos deberá realizarse "respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional y los acuerdos bilaterales entre la UE y EEUU".

Desde Moncloa insisten además en que España dispone de "los recursos necesarios para contener posibles impactos, ayudar a los sectores que pudieran verse afectados y diversificar cadenas de suministro". En este sentido, recuerdan que el país es "una potencia exportadora de la UE y un socio comercial fiable para 195 países del mundo, entre ellos Estados Unidos".

En el entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, describen la situación como "seria" y "delicada". Un escenario que ha llevado al jefe del Ejecutivo a dar un paso al frente con una declaración institucional, sin preguntas, prevista para este miércoles, con el objetivo de fijar la posición de España ante la escalada internacional. La comparecencia se produce después de que varios ministros protagonizaran una espantada en el Senado para evitar las preguntas de los periodistas y de que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, rebajara el alcance del veto al uso de las instalaciones militares de Rota y Morón. "Queja ninguna", zanjó el ministro Albares, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al ser preguntado por la posibilidad de que la Administración de Donald Trump adoptara algún tipo de represalia.

Sánchez reafirmará su postura en relación con el veto de las bases militares amparándose en que el Gobierno "no permitirá que se utilice nuestra base para todo lo que se salga del ámbito del tratado y no cuente con el respaldo de la Carta de las Naciones Unidas".