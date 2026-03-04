Antelo estudia acciones legales contra Vox por falsificar su firma para sustituirle como portavoz

La guerra abierta entre Vox y José Ángel Antelo en Murcia continúa. El exlíder del partido en la región denuncia que han falsificado su firma para intentar darle de baja como portavoz, según ha avanzado La Opinión y ha podido confirmar Libertad Digital. En conversación con este periódico, Antelo asegura que ha puesto todo en manos de su abogado para estudiar posibles acciones legales, ya que se trataría de un delito.

Este martes se dio a conocer que Rubén Martínez había sido designado nuevo portavoz de Vox en la Asamblea, pero su nombramiento parece que tendrá que esperar para ser oficial, al menos, de momento. Y es que Antelo ha conseguido parar su cese ya que la Mesa no ha admitido el escrito presentado por el grupo de Vox por "defectos de forma". El texto llevaría estampadas las firmas manuscritas, sin el certificado electrónico. Antelo remitió anoche otro documento advirtiendo de que no había autorizado esa operación.

"¿Por qué se hace semejante chapuza? ¿Quién en su sano juicio registra su propio cese?", se preguntaba Antelo en los pasillos de la Cámara, asegurando que el escrito que llevaría su firma como portavoz no fue autorizado por él y, por tanto, no sería válido. En X confirmaba después la denuncia lanzada contra su partido con el mensaje "Han falsificado mi firma, ver para creer". Javier Ortega Smith apuntaba también en X: "¿Increíble? Cosas peores se sabrán...", en claro tono de amenaza.

El cese de Antelo fue apoyado por todo el grupo de Vox, salvo el propio portavoz y otra diputada que se abstuvo, según confirman fuentes del partido a este periódico. La dirección nacional de Vox asume un reto similar al que ya afrontó en la legislatura pasada cuando tres díscolos rechazaron ser expulsados y siguieron operando bajo la marca y utilizando la asignación parlamentaria al negarse a entregar su firma al partido.