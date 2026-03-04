El enfado de Feijóo cuando la EITB le pregunta por "los tiempos oscuros si gobierna con Vox"

El presidente del Partido Popular adoptó un rostro muy serio al escuchar la pregunta de EITB hablando de futuros "tiempos oscuros" si el PP gobierna con Vox a nivel nacional, haciéndose eco de unas palabras del Gobierno vasco.

En un primer momento Alberto Núñez Feijóo parecía tirar de ironía en su respuesta, pero finalmente mostraba su enfado por la sugerencia, recordando que el verdadero problema es Bildu y no Vox. El líder del PP se preguntaba, incluso, retóricamente, si el 70% de los españoles está equivocado cuanto vota a PP y Vox después de los resultados autonómicos cosechados en Extremadura o Aragón.

Feijóo no ha rechazado las sugerencia sobre supuestos tiempos oscuros para la identidad y el autogobierno vasco, subrayando que su formación es la que actualmente garantiza la estabilidad en la mayoría de las comunidades autónomas de España y defiende el Estado autonómico.

Ha prometido, además, que si llega a la Moncloa, su relación con el Gobierno Vasco será fluida siempre que se mantenga dentro del respeto escrupuloso al Estatuto de Guernica y a las leyes forales, mostrándose crítico con la posibilidad de que la norma autonómica sea modificada, como pretende el PNV.