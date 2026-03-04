Moncloa aumenta un 50% el coste de asistencia sanitaria a Sánchez tras conocerse la exclusiva de Libertad Digital

En una nueva entrega de MA Confidencial, Miguel Ángel Pérez ha analizado exhaustivamente la exclusiva de Libertad Digital sobre el estado de salud de Pedro Sánchez. La información, que ha sacudido el panorama político nacional, revela que el presidente del Gobierno está siendo tratado por una lesión cardiovascular en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid desde hace meses. Es fundamental distinguir, como bien hace este medio, entre una dolencia o lesión y una enfermedad, un matiz que el aparato de propaganda de Moncloa ha intentado embarrar para confundir a la opinión pública y desviar la atención de un asunto de evidente interés general.

La cronología de los hechos pone de manifiesto la estrategia de opacidad habitual del sanchismo. Tras la publicación inicial el pasado lunes, la Secretaría de Estado de Comunicación guardó un silencio sepulcral, evitando desmentir la noticia cuando este medio se puso en contacto con ellos previamente. Esta falta de reacción inicial, lejos de ser una omisión fortuita, solo sirvió para confirmar la veracidad de la dolencia que padece el líder del Ejecutivo, quien parece más preocupado por su imagen que por la transparencia debida a los ciudadanos.

La deriva publicitaria de Sánchez llegó a su punto álgido con la publicación de un vídeo en TikTok, donde se mostraba con una frivolidad absoluta ante una cuestión tan seria. En lugar de ofrecer un parte médico oficial, el presidente optó por la sonrisa ensayada y el lenguaje de las redes sociales para intentar ridiculizar la información de este periódico. Esta conducta infantil es impropia de quien ostenta la máxima responsabilidad del Estado y demuestra un desprecio absoluto por el derecho de los españoles a conocer el estado físico de su gobernante.

Más allá de las anécdotas en redes sociales, existe un hecho incontestable que avala la información de este medio: el Gobierno ha incrementado un 50% el presupuesto para el sistema sanitario de Moncloa. Este nuevo convenio con la Comunidad de Madrid eleva la partida de un millón a un millón y medio de euros anuales para los próximos ejercicios, por lo que, Moncloa se gastará 3 millones de euros en lo que resta de legisltura. Es una coincidencia presupuestaria demasiado oportuna que, sumada a la asistencia en el Hospital Ramón y Cajal, confirma que la salud de la presidencia requiere ahora muchos más recursos que antes.

Es necesario recalcar que la salud de un presidente no es un asunto privado cuando sus decisiones afectan a millones de personas. El debate sobre la invasión de la intimidad es una cortina de humo para evitar la rendición de cuentas. Todos los ciudadanos tienen derecho a saber si quien dirige el país se encuentra en plenas facultades físicas, especialmente cuando se detectan gastos extraordinarios en asistencia sanitaria que salen del bolsillo de todos los contribuyentes.