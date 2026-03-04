Moncloa desmiente a la Casa Blanca: España no cooperará en una ofensiva contra Irán

El choque diplomático entre España y Estados Unidos sigue escalando después de que el presidente Donald Trump amenazara con romper los lazos comerciales con España. La tensión ha aumentado después de las declaraciones de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, que asegura que España ha acordado cooperar militarmente con Estados Unidos en Irán.

Desde Moncloa, la respuesta ha sido inmediata y tajante. "Es falso, lo desmentimos tajantemente", han zanjado fuentes del Ejecutivo, que desmienten de plano cualquier compromiso en ese sentido y niegan además haber "hablado" con Washington en los términos apuntados por la Administración norteamericana, marcando así distancias con la versión ofrecida al otro lado del Atlántico.

El Gobierno sale así al paso de las palabras de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien se ha referido a la crisis entre ambos países y ha asegurado: "Con respecto a España, creo que han escuchado el mensaje del presidente ayer, alto y claro, y según tengo entendido, en las últimas horas han aceptado cooperar con el Ejército de Estados Unidos. Así que sé que el Ejército estadounidense está coordinándose con sus homólogos en España", ha indicado Leavitt.

Frente a esa versión, fuentes gubernamentales insisten en que España mantiene el "no a la guerra" esgrimido por Pedro Sánchez durante su declaración institucional y recalcan que no existe ningún acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos tras haber vetado el uso de las bases militares de Rota y Morón. La negativa busca cerrar la puerta a cualquier interpretación que sitúe a España en una escalada bélica y marcar distancias con Washington en un momento de máxima tensión ya que el Gobierno apela a una España "pacifista y antimilitarista".

"La postura de España no ha cambiado ni una coma", ha asegurado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en una entrevista en la Cadena SER, donde ha expresado su sorpresa por las declaraciones de la portavoz de la Casa Blanca y ha tratado de restarles credibilidad. "No sé a que se puede referir".

El titular de Exteriores ha subrayado que desconoce el origen de esas afirmaciones y ha evitado alimentar la controversia. "No tengo ni idea de donde puede venir y sinceramente tengo muchísimo trabajo en estos momentos, estamos en medio de varias operaciones de evacuación felizmente la proveniente de Irán, ya están a salvo en Azerbayán".

Con ese argumento, Albares ha querido poner el foco en la gestión sobre el terreno y cerrar el debate. "No tengo ninguna gana ni tiempo para especular", ha zanjado, en un intento de dar por concluida la polémica abierta con Washington.