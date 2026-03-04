La simpleza de Sánchez: "La posición del Gobierno se resume en cuatro palabras: no a la guerra"

"La posición del Gobierno de España se resume en cuatro palabras: No a la guerra", ha recuperado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una declaración institucional de tan solo diez minutos sin preguntas desde el Palacio de la Moncloa, en la que ha fijado la postura del Ejecutivo ante el conflicto en Oriente Medio después de que Donald Trump anunciara que cortaría todo el comercio con España.

Sánchez ha evitado mencionar directamente al presidente estadounidense, pasando por alto sus amenazas, aunque ha subrayado que el Gobierno no va a "practicar un seguidismo ciego y servil" y que "no vamos a ser cómplices de algo malo para el mundo por el miedo a las represalias de algunos". Sin nombrarle, Sánchez ha mandado un mensaje a Trump diciendo que se refugia en el "humo de la guerra para ocultar su fracaso y llenar los bolsillos de unos pocos, los de siempre".

En todo caso, Sánchez ha evocado de nuevo la Guerra de Irak y la conocida foto de las Azores para reforzar su posición en defensa de la paz. "Vamos a seguir exigiendo un cese de las hostilidades y una resolución diplomática del conflicto", "tenemos que exigir la resolución a EEUU a Israel y a Irán para que paren antes de que sea demasiado tarde", ha pronunciado el presidente mientras espera sumar aliados en sus críticas a la operación de EEUU e Israel. "Debemos aprender de la historia y no jugar a la ruleta rusa", ha asegurado el presidente.

"Nadie sabe con certeza qué pasará ahora ni están claros los objetivos de quienes iniciaron el ataque", ha criticado Sánchez después de que el Gobierno reafirmara su postura en relación con el veto de las bases militares de Rota y Morón amparándose en que el Gobierno "no permitirá que se utilicen para lo que se salga del ámbito del tratado y no cuente con el respaldo de la Carta de las Naciones Unidas".

Sánchez ha vuelto a parapetarse bajo el paraguas de la Unión Europea. "El Gobierno de España está con quienes tiene que estar. Con los valores que nuestros padres y abuelos fijaron en nuestra Constitución. Con los principios fundacionales de la Unión Europea. Con la Carta de las Naciones Unidas. Con el derecho internacional. Con la paz, con la coexistencia pacífica entre países y su convivencia", sin mencionar la postura defendida por Francia, Reino Unido y Alemania.

"Repudiamos al régimen de Irán, que reprime y mata vilmente a sus ciudadanos, particularmente a las mujeres, y a la vez rechazamos este conflicto y pedimos una solución diplomática y política", ha comparado el presidente apenas unas horas antes de asistir al acto del 8-M.