Sumar toma a la gente por imbécil: cazan a Aina Vidal repitiendo el guion de Yolanda Díaz

Sumar, la formación de extrema izquierda, ha sido cazada utilizando un discurso que ya leyó Yolanda Díaz el año pasado sobre supuestas ofertas para becarios donde según la formación, invitan a los estudiantes a ser explotados con mensajes positivos como "buen ambiente". Y es que, Aina Vidal, portavoz de Sumar, ha mentido al asegurar que las ofertas para becarios que leyó este martes eran de "ayer" ya que ha utilizado exactamente las mismas palabras que utilizó la ministra de Trabajo hace meses para denunciar supuestas ofertas.

La sincronía entre la portavoz de Sumar y Yolanda Díaz es inmejorable y da para estudio: "Desarróllate profesionalmente en un ambiente dinámico y con buen ambiente. Salario no disponible", señala una de las supuestas ofertas leídas por ambas. "Estos no pagan", es la conclusión que sacan ambas, antes de asegurar que "esto es de ayer, de la España de ayer".

Pero no solo ahí, en otra de las empresas que publica un siguiente anuncio en busca de becarios, la ministra y Vidal repiten las mismas palabras: "Ambiente joven, dinámico y con alma". La ministra de Trabajo explicó en su momento la traducción que ella hacía de esta oferta: "Esto es trabajar más de doce horas". Aina Vidal repite de forma calcada la conclusión de la vicepresidenta sobre el supuesto anuncio de empleo: "Es decir, trabajan doce horas".

Con todo ello se puede deducir cómo las ofertas planteadas esta semana por Aina Vidal y las expuestas por Yolanda Díaz hace varios meses son o inventadas o al menos lo que es seguro es que no son "de ayer" como ha jurado la declaración de la portavoz de Sumar.