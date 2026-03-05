El Ejecutivo empieza a preparar medidas económicas ante el conflicto en Oriente Medio. Sánchez reconoció que la guerra puede tener efectos sobre los precios de la gasolina, el gas y la cesta de la compra, y el Gobierno estudia cómo evitar que se agraven. El equipo económico trabaja con fórmulas similares a las adoptadas durante la crisis energética por la guerra de Ucrania, que incluyeron recetas ya conocidas como la excepción ibérica.

"Lo hicimos en el año 2022 para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Ucrania y funcionó. Ahora tenemos que volver a hacerlo para que los ciudadanos españoles no paguen las consecuencias de las guerras de Trump", recoge un comunicado del socio minoritario del Gobierno.

Por ahora, la fórmula en la que trabaja el Gobierno de coalición pasa por incluir estas ayudas económicas en el llamado escudo social, es decir, en el decreto ómnibus que ya ha sido tumbado por el Congreso en dos ocasiones. Es decir, al igual que el Ejecutivo vinculó el plan antidesahucios con la revalorización de las pensiones, estudia ahora ligar las ayudas económicas por la guerra en Irán a ese mismo paquete normativo para recabar apoyos parlamentarios, una estrategia que la oposición y en particular los diputados de Junts ya calificaron en su día de "chantaje" por vincular medidas de distinta naturaleza en un solo decreto. Fuentes gubernamentales aseguran que ya se está trabajando en el seno del Gobierno para desplegar medidas de protección, incluyendo las que decayeron con el escudo social, como "la prohibición de los desahucios" y el tope al precio de los alquileres.

Un frente económico que el Gobierno asegura estar en condiciones de desplegar en un momento en el que ha solicitado a la Unión Europea el sexto pago del Plan de Recuperación, por importe de más de siete mil millones de euros. En ese contexto, el presidente trató de trasladar un mensaje de solvencia y capacidad de respuesta ante la crisis.

"El Gobierno de España está estudiando escenarios y medidas para ayudar a los hogares, a los trabajadores, a las empresas y a los autónomos. España cuenta con los recursos necesarios para hacer frente a esta crisis", afirmó Sánchez en la declaración institucional, sin preguntas, que ofreció desde el Palacio de La Moncloa. No concretó, sin embargo, cuándo se adoptarán esas medidas, pese a reconocer "la posibilidad de una guerra larga, con numerosas bajas y consecuencias graves en términos económicos".