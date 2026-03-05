El Gobierno, a la caza de Feijóo con el fantasma de Irak

La recuperación del lema del 'no a la guerra' como arma de movilización masiva está siendo utilizado por el Gobierno en plena campaña electoral y en la antesala del 8M. El Consejo de Ministros ha salido en tromba para enfatizar sobre la idea que avanzó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su declaración institucional. "No podemos cometer errores del pasado y estamos absolutamente con un compromiso rotundo de no a la guerra porque la violencia no se soluciona con más violencia", dijo la ministra portavoz Elma Saiz, ante la mirada atenta del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero que calificó de "acierto" la postura del Ejecutivo.

Haciendo seguidismo de las palabras del presidente, defienden que el Gobierno está "en el lado correcto de la historia" ante una "guerra ilegal". "El Gobierno mantiene su defensa del derecho internacional", aseveró el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres mientras el ministro Óscar López subrayó que frente al principal partido de la oposición España cuenta con un Gobierno con el presidente Pedro Sánchez que "ha unido a todos los amantes de la paz".

Insisten en que el objetivo de esta guerra es que los más poderosos saquen rédito económico y rechazan que el Gobierno vaya a virar su postura sobre el veto de las bases de Rota y Morón. "No vamos a apoyar de ninguna manera ninguna acción militar, hasta ahora esta es la posición. Yo creo que esto es lo más importante. Nos tenemos que sentir orgullosos y orgullosas de haber impedido que aviones militares estadounidenses salieran de suelo español para participar en esta agresión imperialista y este es el contexto en el que estamos, no vamos a participar en ninguna acción militar", sentenció la ministra de Sumar, Sira Rego, después de que el Gobierno haya tenido que desmentir a la Administración Trump el supuesto acuerdo de colaboración.

El Gobierno tiene claro que este lema no solo será utilizado en campaña electoral, tratando de reavivar a su electorado, sino también como eslogan para el 8M. "Las mujeres decimos no a la guerra porque sabemos que solamente la diplomacia es capaz de desescalar la tensión que en este momento vivimos, así que este 8M también llevará un lema muy claro del no a la guerra porque nuestra perspectiva de avance para los próximos años pasa como siempre porque seamos capaces de entendernos, de convivir, de tolerarnos y por supuesto de que no se produzca un descalabro del orden internacional", aseguró la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, en una declaración a medios desde la sede de UGT.

Montero también arremetió contra el líder de la oposición, al que acusó de "contraponer la legalidad internacional a los derechos humanos". Desde Moncloa intentan proyectar a Alberto Núñez Feijóo como heredero de la posición que el PP mantuvo durante la guerra de Irak, trazando un paralelismo con el actual conflicto con Irán.