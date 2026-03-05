El PP pilla a Collboni manipulando la web para ocultar el veto al cerdo en las guarderías de Barcelona

El Ayuntamiento de Barcelona, que preside el socialista Jaume Collboni, ha desmentido las informaciones que aluden a la supresión de la carne de cerdo en las guarderías municipales. Tanto el PP como Vox han denunciado en los últimos días la adaptación de los menús infantiles a los requisitos islámicos con la consiguiente prohibición de la carne de cerdo y sus embutidos.

Sin embargo, el presidente del grupo municipal del PP, Daniel Sirera, insiste en la denuncia y ha publicado un texto en la red social X en el que denuncia que "Collboni modifica la web del Ayuntamiento para negar la realidad: el PSC prohíbe el cerdo en las guarderías públicas. No es un error. Es manipulación. Os dejo el pantallazo de la misma web de hace unos días".

— Dani Sirera (@danielsirera) March 5, 2026

En la página del Ayuntamiento consta un desmentido en el que se afirma que no se ha prohibido el cerdo en las escuelas infantiles y que en ellas se ofrece un menú elaborado por nutricionistas "siguiendo las indicaciones de la Guía de alimentación saludable en la primera infancia 2022 de la Agencia de Salud Pública de la Generalidad de Cataluña". Pero en esas indicaciones y según el mismo Ayuntamiento, "respecto a las proteínas de origen animal se utilizan carnes procedentes de producción ecológica, como el pollo y la ternera. También se sirve pavo, merluza y bacalao".

El Ayuntamiento miente

Pero es que en la misma web municipal y tal como se puede comprobar en un pantallazo difundido por el PP, el Ayuntamiento aseguraba que "en las 'escoles bressol' (guarderías) no se consume carne de cerdo ni derivados".

La polémica sobre el cerdo en los menús escolares se produce en pleno Ramadán, celebración que el Ayuntamiento ha aprovechado para difundir una guía en las escuelas que aboga por evitar actividades extraescolares que puedan ofender a los partidarios de las versiones más rigurosas del islam.

Ocho millones de cerdos

Las denuncias del PP y Vox coinciden además con la crisis de la peste porcina en Cataluña. La presencia del virus en decenas de jabalíes hallados muertos en la región desde finales del año pasado ha causado notables pérdidas en el sector y ha limitado las exportaciones. La administración autonómica asegura haber eliminado 13.600 jabalíes desde el estallido del brote. Cataluña es la región líder en España en la producción y sacrificio con una granja próxima a los ocho millones de cerdos. Genera 29.000 empleos directos y representa cerca del 21% del PIB industrial catalán y el 3,5% del PIB total.