Elma Saiz, extasiada con Zapatero: "Están obsesionados con tus cejas"

En lo que solo puede describirse como un nuevo alarde de adoración socialista, la ministra Elma Saiz ha protagonizado un vergonzoso episodio de de hagiografía de José Luis Rodríguez Zapatero. Durante su intervención, sólo unos días después de que Zapatero admitiese en el Senado que había cobrado cerca de medio millón de euros de la firma Análisis Relevante por informes "orales", la ministra no escatimó en adjetivos almibarados para definir al expresidente, elevándolo a la categoría de referente absoluto tanto para su labor en el ministerio como para su identidad socialista.

La ministra ensalzó la supuesta capacidad de Zapatero para ampliar derechos, utilizando ese lenguaje cargado de ingeniería social que tanto daño ha infligido a la cohesión nacional. Para Saiz, gobernar consiste fundamentalmente en ver la dignidad de las personas, una afirmación que resulta sangrante si recordamos las cifras de desempleo y la crisis de deuda que su gestión dejó como herencia. En su discurso, la cursilería alcanzó cotas insospechadas al afirmar que escuchar a Zapatero acaricia nuestra inteligencia, una frase que parece extraída de un manual de agitprop diseñado para anular el sentido crítico de la militancia ante el desastre.

La intervención de Elma Saiz tuvo lugar este jueves en Madrid, en el marco de un desayuno informativo en el que Zapatero había oficiado como su presentador, un papel que la ministra agradeció dedicándole al expresidente la primera parte de su intervención. Saiz incluso llegó a citar de forma oportunista al fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba, en un intento de envolver a Zapatero en un aura de resistencia inquebrantable. La ministra de Seguridad Social elogió el supuesto aplomo y honestidad del expresidente –envuelto en casos muy serios de presunta corrupción y con un terrible historial de convivencia y colaboración con alguna de las peores dictaduras del mundo– ante lo que califica como ataques desmedidos y acusaciones infundadas.

Finalmente, Morant arremetió contra quienes, según su particular visión, están obsesionados con la vida privada de Zapatero o incluso con la estética de sus cejas en una frase sorprendente: "No te arrugas, lo vimos este martes – en referencia a la citada comparecencia en el Senado – mientras te desenvolvías con honestidad y aplomo de acusaciones infundadas y de ataques desmedidos", decía la ministra para rematar: "Sí, hay muchos que están obsesionados contigo, con tus cejas, con tu vida privada, con tus relaciones personales, pero lo único que esconde eso es que tu entereza política les abruma".