José Luis Rodríguez Zapatero ha comparecido ante la comisión de investigación del Senado, intentando proyectar una imagen de integridad que choca frontalmente con las crecientes sospechas de corrupción que asolan al socialismo actual. Al igual que ocurriera con Santos Cerdán, cuyas negaciones iniciales se desmoronaron tras la aparición de audios comprometedores en la trama Koldo, el expresidente ha negado cualquier vínculo con el rescate de la aerolínea Plus Ultra o haber percibido cobros de la compañía. Sin embargo, su historial de opacidad y sus estrechos lazos con la narcodictadura venezolana sugieren una realidad mucho más turbia de la que pretende admitir ante la cámara alta.

Uno de los puntos más escandalosos señalados por Libertad Digital es el presunto tráfico de influencias que habría beneficiado a sus propias hijas a través de la empresa Análisis Relevante, vinculada a su amigo Julito. Esta firma recibió fondos de Plus Ultra, lo que apunta a un entramado de favores cruzados que el sanchismo intenta ocultar desesperadamente. Además, Zapatero ha tenido que admitir el uso de aviones de PDVSA, la petrolera estatal de Venezuela, para sus desplazamientos internacionales. Este hecho no es baladí, ya que podría constituir un delito fiscal por pagos en especie no declarados ante la Agencia Tributaria.

La figura de Víctor de Aldama emerge en este escenario como una amenaza letal para la credibilidad del expresidente y del actual Gobierno. Aldama asegura poseer pruebas de que los aviones de Plus Ultra transportaban mercancía extremadamente sensible —incluyendo dinero, drogas y material peligroso— bajo el amparo de Zapatero y el conocimiento de Pedro Sánchez. Estas afirmaciones, que han tenido eco en medios como Telecinco y The Objective, sitúan al socialismo en el epicentro de un escándalo internacional de proporciones incalculables. La gravedad de estas acusaciones sugiere que el rescate de la aerolínea no fue una decisión de interés general, sino una operación de encubrimiento de actividades delictivas.