La última ocurrencia de Puigdemont sobre el catalán destroza un chiringuito del Parlament

Una exposición sobre "pensamiento crítico" ideada por el Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) ha provocado la irritación de la Plataforma per la Llengua (los comisarios lingüísticos voluntarios que denuncian a los comercios que rotulan en español y vigilan el idioma que usan los niños en el recreo) y una airada reacción del prófugo Carles Puigdemont, que ha tachado a los rectores del ICIP de "miserables" y "sinvergüenzas".

El Institut Català Internacional per la Pau es un chiringuito creado por el Parlamento de Cataluña que se define como "institución pública e independiente cuyo objetivo principal es promover la cultura de la paz, la seguridad y la resolución pacífica de conflictos, tanto en Cataluña como en el ámbito internacional".

Bajo esa premisa, la entidad ha organizado una exposición con el título "PolsXtrems" que según sus promotores "recrea un gimnasio donde entrenar la capacidad de dialogar sobre temas complejos y fomentar el pensamiento crítico ante la desinformación".

Lo que ha sulfurado a los "talibanes" del catalán y al líder golpista es que en un apartado de la exposición había un letrero en el que se podía leer "Que aprenguin català!", frase que según la Plataforma per la Llengua es "muy desafortunada" porque aparece junto a otros letreros que dicen "¡Que se vuelvan a su país!", "¡Los okupas, a prisión!" o "¡La gente trans, lejos!".

Para la mencionada plataforma y según una carta de protesta enviada al ICIP, "la carga de negatividad, beligerancia e incluso de odio es muy evidente e introducir la lengua catalana y su aprendizaje en estas dicotomías es un ejercicio completamente inadecuado e injusto".

Letrero retirado

Tras recibir la carta, el ICIP ha actuado inmediatamente y ha retirado el apartado lingüístico de la singular muestra. Al tiempo, ha emitido un comunicado en el que se pide disculpas y muestra su adhesión inquebrantable a los principios lingüísticos del nacionalismo.

En el primer párrafo de la reacción se afirma que "ante la queja formulada por la Plataforma por la Lengua relativa a una frase sobre el catalán que forma parte de la exposición "PolsXtrems. Tu gimnasio para entrenar el pensamiento crítico", producida por el ICIP, queremos reafirmar, en primer lugar, nuestro compromiso con la defensa de la lengua catalana."PolsXtrems" es una exposición interactiva y multimedia, que se puede visitar en Palau Robert, y que recrea un gimnasio donde entrenar la capacidad de dialogar sobre temas complejos y fomentar el pensamiento crítico ante la desinformación".

Acto seguido se dice que "después de un circuito donde se presentan diferentes ejercicios, la última sala es el vestuario del gimnasio, donde cada taquilla del vestuario presenta dos caras de un mismo conflicto, como el turismo, la vivienda, la inmigración o la lengua. El propósito de este espacio es invitar a escuchar voces aparentemente divergentes, pero que pueden compartir la misma preocupación de fondo. En otras palabras, la exposición quiere entrenar las capacidades para gestionar los conflictos de forma constructiva".

En cuanto a la frase "Que aprenguin català!", el ICIP señal que se exponen dos opiniones diferenciadas, "la de una persona que considera que el catalán está en peligro y la opinión de otra persona, en este caso migrada (sic) y que tiene interés por aprender el catalán pero las circunstancias no se lo permiten". Y añade: "El planteamiento de la pieza expositiva tiene por objetivo contribuir a abordar de forma constructiva un debate complejo, como es el de la lengua. Sin embargo, conscientes de que el mensaje central de la pieza expositiva puede ser malinterpretado y que el contenido textual es desafortunado hemos procedido a retirar el fragmento en cuestión de la exposición".

A partir de ahí, la entidad se deshace en excusas y afirma que "desde el ICIP estamos convencidos de que pedir el aprendizaje de la lengua propia no es sólo legítimo en cualquier sociedad, sino que es del todo pertinente para conseguir que las condiciones de posibilidad de los miembros de esta sociedad se equiparen, al menos, lingüísticamente. En este contexto, compartimos el compromiso con el derecho a hacer vida en catalán y el deber moral de todo el mundo de hacerlo posible".

"Reforzar la lengua propia del país"

La misiva acaba así: "Fieles a nuestro mandato parlamentario de fomentar la cultura de la paz en la sociedad catalana, desde el ICIP nos ponemos a disposición de la Plataforma por la Lengua y otras entidades e instituciones para analizar cómo podemos aportar nuestro conocimiento de diálogo y gestión de conflictos para reforzar la lengua propia del país".

Puigdemont desencadenado

Pero el comunicado no ha satisfecho a Carles Puigdemont, que ha emitido el siguiente mensaje en la red social X: "No tenéis vergüenza. Sois unos miserables que en lugar de fomentar la paz acabáis incitando el conflicto con los catalanohablantes en la diana. Menospreciáis años de vejaciones a niños y niñas en las escuelas, de supremacismo castellano en el espacio público, en las empresas... E ignoráis las veces que con la excusa de la 'lengua del imperio' se han masacrado minorías y culturas en todo el mundo. Miserables con presupuesto público. Con los impuestos de los catalanohablantes. Merecéis una dura censura del parlamento catalán, que espero que actúe en consecuencia".

No teniu vergonya. Sou uns miserables que en lloc de fomentar la pau acabeu incitant el conflicte, amb els catalanoparlants a la diana. Menyspreeu anys de vexacions a nens i nenes a les escoles, de supremacisme castellà a l’espai públic, a les empreses… I ignoreu les vegades que… https://t.co/ffrrrAI0l6 — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) March 5, 2026

El coste del ICIP

El ICIP está presidido por Xavier Masllorens, un "activista" y psicólogo en el cargo desde 2016, año en el que gobernaba la Generalidad el propio Puigdemont y los partidos separatistas tenían mayoría en el parlamento autonómico. Cuenta con un amplio equipo directivo según la página corporativa. El último presupuesto del que se tiene constancia data de 2022 y fue de 1.581.784,35 euros. De esa cantidad, 813.979,26 se destinaron a gastos de personal; 565.861,91 a gastos corrientes y 182.943,18 a transferencias.