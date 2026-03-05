Las coincidencias programáticas que facilitarían un acuerdo en Extremadura pese al 'no' de Vox a Guardiola

Vox tumbó el pasado miércoles la investidura de María Guardiola como presidenta de Extremadura. Ese día tuvo lugar la primera votación en la que el PP requería de mayoría absoluta, es decir, el apoyo expreso de los de Santiago Abascal. Este viernes, 48 horas después, tiene lugar la segunda, donde ya solo es necesaria la mayoría simple, es decir, la abstención de Vox, que tampoco facilitará su apoyo.

El PP asume que hasta, al menos, las elecciones de Castilla y León no habrá pacto con Vox para gobernar en Extremadura ni en Aragón, aunque no por ello dejarán de reprochar a los de Abascal su negativa a abstenerse en la investidura de este viernes. "Nunca pensamos que el partido de Santiago Abascal uniría sus votos al partido de Pedro Sánchez en contra de un gobierno del PP", trasladaban desde el partido de Feijóo anoche, tras informar de que Vox les trasladó su negativa a abstenerse por la mañana de este jueves.

"Algo ha debido pasar en Vox para que su presidente, que antes militaba en el PP, ahora prefiera unir sus votos al PSOE de Pedro Sánchez", añadían. Lo cierto es que, a pesar del choque, las coincidencias programáticas de PP y Vox son muchas, hasta del 90%, según dijo la propia Guardiola al inicio de las negociaciones, cuando reprochó a los de Abascal no querer cerrar un pacto. En base al discurso de investidura pronunciado por Guardiola durante el Pleno, lo cierto es que podrían ponerse de acuerdo sin demasiadas complicaciones.

Vox ha publicado 23 medidas para apoyar al PP, muchas de las cuales asumió Guardiola. Ambos coinciden en alargar la vida de la central nuclear de Almaraz, elaborar un plan de regadíos, aumentar la inversión en infraestructuras hidráulicas, modernizar los caminos rurales y mejorar la conectividad de los pueblos extremeños.

Inmigración, pacto verde e impuestos

Incluso en asuntos clave para Vox, como la inmigración, el pacto verde, los impuestos o la familia, hubo muchas coincidencias. "Quiero señalar hoy la obligación de nuestros agricultores y ganaderos de producir con unas exigencias derivadas del Pacto Verde, que hacen inviable la rentabilidad de sus explotaciones", dijo Guardiola.

"Se permite la entrada de productos en la Unión Europea, como los de Mercosur o el arroz de Camboya y Myanmar, sin que cumplan esas exigencias a las que se obliga a nuestros productores. Sin reciprocidad, será imposible competir. Sin herramientas, no se podrá producir de forma rentable", añadió la presidenta en funciones, en relación con Mercosur, acuerdo que rechaza de plano Vox.

Aunque en inmigración hay discrepancias, también existen puntos en común sobre los que acercar posturas. Ante el rechazo frontal de Vox a la inmigración, que resume en su lema "los españoles primero", Guardiola dijo que "no hay nada más inhumano que la irregularidad perpetua, que el desorden que beneficia a las mafias".

Nombró además a los menores: "El Gobierno de Sánchez no puede imponer cupos separatistas también en inmigración. No puede repartir por decreto, sin contar con las comunidades, sin recursos, sin planificación. Eso no es solidaridad: es una improvisación que pagamos todos. También la están pagando muchos menores, que son nuestra responsabilidad", dijo en su investidura.

Sanidad y vivienda

Ambos partidos coinciden en rebajar impuestos y aumentar la inversión en sanidad. El líder de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, exigió una dotación extraordinaria de 500 millones de euros anuales, la contratación de 1.200 enfermeras y mejoras salariales; Guardiola prometió "seguir aumentando la plantilla en sanidad, educación y dependencia".

Sobre la vivienda, Vox pide construir 3.500 viviendas esta legislatura; el PP defiende estar impulsando la construcción de "más de 3.000 viviendas". Ambos piden rebajas fiscales a los jóvenes para favorecer su emancipación, así como ayudas al alquiler y facilitar suelo para construir inmuebles.

Vox exige bonificar el 100% del Impuesto de Patrimonio; el PP promete seguir rebajándolo. Vox pide reducir los tramos del IRPF a solo cinco; Guardiola promete reducir su cuantía. Vox pide ayuda a la natalidad y las familias; el PP promete una Ley de Apoyo a la Familia y la Natalidad.

En el capítulo de las discrepancias, la reducción de subvenciones, que Vox pide eliminar para inmigrantes, sindicatos, patronal y entidades privadas. El PP apuesta por su reducción, pero sin acabar con ellas. Vox ha exigido acabar con las leyes de adoctrinamiento en las aulas, cuestión a la que no hizo referencia Guardiola en su discurso. Vox pide no elaborar listas de médicos objetores al aborto, cuestión a la que no se ha referido el PP, aunque Isabel Díaz Ayuso sí la ha promovido en Madrid.