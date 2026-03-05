Las lecciones de Rosa María Payá a Irene Montero: "¿Qué mensaje envía sentándose con violadores de mujeres cubanas?"

La disidente cubana Rosa María Payá ha protagonizado un diálogo en el Congreso de los Diputados junto al diputado del PP, Jaime de los Santos, con motivo de la semana de la Mujer. Bajo el título "Mujeres libres", el coloquio se ha convertido en un grito por la libertad del pueblo cubano y, en concreto, de las mujeres oprimidas por el régimen de los Castro.

"Cuando una mujer joven como Irene Montero se sienta con los represores de las mujeres cubanas, los violadores de las mujeres cubanas, (...) ¿qué mensaje, qué imagen quieren dejar para el futuro y para la Historia?", se ha preguntado Payá durante su intervención en el Parlamento.

Después de denunciar las atrocidades que comete el régimen cubano contra las Mujeres de Blanco, explicando con ejemplos cómo no tienen derecho siquiera a rezar o preguntar por sus seres queridos, represaliados en cárceles inhumanas por defender la democracia y los derechos humanos, Payá ha criticado la connivencia del Gobierno español con el régimen.

"Lo que ha significado que las democracias occidentales, incluido España, hayan tolerado la dictadura esta fue uno de los elementos fundamentales para que se perdiera la democracia en Venezuela y que ahora estemos luchando por la liberación de ese país", ha denunciado.

Payá ha anunciado que la sociedad civil cubana se ha organizado y ha decidido aliarse para hacer frente a la dictadura que, ha proclamado, acabará cayendo. "Claro que el régimen cubano es el muro de Berlín de nuestros tiempos, la buena noticia es que está listo para caer y necesita de todos para empujarla", ha dicho.

El vicesecretario de Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha criticado duramente el feminismo del que hace gala la izquierda en España, recordando cómo defienden regímenes como el iraní que cuelgan de grúas a los homosexuales y les obligan a operarse para convertirse en mujeres. "En 2018 España era el quinto mejor país para nacer mujer, llegó Pedro Sánchez y hoy estamos por debajo del 20", ha dicho.

La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, ha inaugurado el acto ha criticado la hipocresía de la izquierda con el burka, que se negaron a condenar en base a una propuesta de Vox apoyada por el PP. "Las mujeres no estamos sometidas a nadie, sólo a la ley", ha gritado entre aplausos de los presentes. El acto ha contado con la presencia de Iván Espinosa de los Monteros, Rocío Monasterio, Alejo Vidal-Quadras y Esperanza Aguirre.