El CIS catalán hunde el relato: la lengua ya es el mayor motivo de discriminación

El Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalidad catalana, una especie de CIS regional, ha presentado el último gran sondeo realizado a finales del año pasado sobre asuntos como la religión, el clima, la independencia y las redes sociales, entre otros. La encuesta se basa en una muestra final de 6.706 personas de las que 5.566 respondieron en línea y las 1.140 restantes en papel.

Bajo el apartado "Percepción de la discriminación en Cataluña", un 13% afirma que es "muy habitual"; un 50% la considera "bastante habitual"; un 33% "poco habitual" y un 3%, "nada habitual". Sólo el 1% no contesta a esa cuestión. Además, un 37% se ha sentido discriminado, frente a un 62% que manifiesta no haber sufrido discriminación de ningún tipo nunca.

El principal motivo de discriminación continúa siendo el lingüístico, referido por el 41% de los encuestados. En segunda posición, el lugar de procedencia o la nacionalidad, señalado por el 39%. El origen étnico y cultural es apuntado por el 22%; el aspecto físico, por el 21%; y el género o la "identidad de género", por el 18%. En el listado sigue la situación económica, con el 17%; el color de la piel, 15%; la religión, 12%; la edad, 11%; la orientación sexual, 11%; la discapacidad, el 7%; la salud, el 4% y "otros", el 9%.

Otra de las conclusiones del estudio es que disminuye la preocupación por el "cambio climático". En 2023 un 10% de los encuestados manifestaba hablar del cambio climático "varias veces al día", porcentaje que se redujo al 8% en 2024 y pasó al 5% el año pasado. También cae el porcentaje de los que hablan del cambio climático "varias veces a la semana", que pasa del 35% en 2023 al 25% el año pasado. Un 16% dice que no habla nunca o casi nunca del asunto, frente al 12% del 2024 y el 2023.

Sin embargo, la percepción sobre el concepto sigue siendo en líneas generales catastrofista. A la cuestión de las "Consecuencias de no hacer nada para frenar el cambio climático", el 35% cree que serán "graves"; el 44% las califica de "muy graves" y un 8% opina que "desaparecerá la humanidad". Frente a ellos, un 3% sostiene que el cambio climático no existe, un 2% opina que "no pasará nada" y un 7%, que las consecuencias no serán graves.

Instagram, la red social mayoritaria

En materia de redes sociales, Instagram es la preferida por los catalanes, con un 63% de usuarios. En segundo lugar resiste Facebook, con un 35% de usuarios. A continuación, TikTok, con un 25% y X, en cuarto lugar, con el 16%. Un 14% de los encuestados dice que no las usa y un 7% no contesta. A pesar del incremento del uso de esas redes, una mayoría del 58% prefiere la televisión para informarse, un 48% también lo hace a través de las redes y un 34%, a través de los diarios digitales, un punto más que quienes abogan por la radio. La prensa de papel está en el 17%.

Valores

En relación a los "valores para transmitir a los hijos", un 43% apuesta por la "independencia de criterio" y un 12%, por la "imaginación/creatividad". Frente a ellos, un 39% aboga por el "esfuerzo/trabajo duro" y un 5% por la obediencia. En cuanto al modelo educativo, el 51% es partidario de un sistema "basado en las competencias y el trabajo por proyectos", un 29% prefiere "la transmisión de conocimientos y el estudio memorístico" y el 19% no lo sabe.

Uso del catalán

La encuesta también pregunta por el uso del catalán. Un 9% cree que se habla "mucho"; un 35%, que "bastante", un 53% cree que se habla "poco" y un 2% responde que "nada". Y a pesar de las campañas de la Generalidad, los ayuntamientos y las diputaciones, el 57% cree que el catalán se habla menos que hace cinco años, frente al 30% que opina que se habla lo mismo y un 12% que cree que se habla más. En términos generales, predomina el pesimismo respecto al uso del catalán en el futuro. Así, un 52% cree que se hablará menos que hoy, frente a un 37% que opina que se hablará igual y un 9% que cree que se hablará más.

Un 26% de ateos

En materia religiosa, el 26% declara que no cree en Dios. Un 17% se identifica con la frase "no sé si Dios existe y no creo que se pueda saber de ningún modo". El típico "no creo en un Dios 'persona' pero sí en alguna forma de poder superior" es la opción del 18%. El 8% dice que a veces cree y a veces no. Un 12% señala que tiene dudas pero que tiende a creer en la existencia de Dios. El 19% señala que Dios existe y no tiene ninguna duda al respecto.

La encuesta pregunta también por la independencia de Cataluña, de la que se muestran partidarios el 33% de los encuestados frente al 26% que está en contra. El 30% dice que no tiene una "posición definida" y el 11% no contesta.