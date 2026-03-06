El PP presiona a Sánchez por la falta de PGE que perjudican los servicios sociales y la dependencia

La portavoz popular en el Senado, Alicia García, ha anunciado este viernes que el PP organizará una sesión monográfica en la Comisión General de CCAA del Senado sobre Servicios Sociales y Dependencia, en la que "los consejeros de Servicios Sociales podrán mostrar sus modelos de gestión y podrán reclamar a Sánchez que cumpla con la financiación".

Durante una visita a Ávila para participar en la campaña electoral de Castilla y León, García ha denunciado el "abandono y el desprecio" de Sánchez hacia Castilla y León y Ávila y ha puesto como ejemplos el tren que "tenemos que padecer, con menos conexiones y lento"; un nuevo mapa concesional interurbano de autobuses, "que condena a nuestros pueblos"; y unas carreteras "abandonadas y con peaje para llegar a Madrid"; o que fue el PP el que tuvo que sacar al lobo del LESPRE.

"Castilla y León lleva 15 años siendo la primera comunidad en atención a la dependencia, porque para el PP estas políticas son una prioridad", ha destacado, recordando que el ministro Pablo Bustinduy admitió en el Senado que "la falta de Presupuestos supone que la Dependencia reciba 600 millones de euros menos".

García ha puesto en valor la moción del PP aprobada en el Pleno del Senado de esta semana, en la que "defendimos un plan para rescatar las infraestructuras de Castilla y León abandonadas por Sánchez". "Lo que nos jugamos en las elecciones del próximo 15 de marzo: o continuar con las certezas del presidente Alfonso Fernández Mañueco o abrir las puertas de nuestra tierra al sanchismo", ha recalcado.